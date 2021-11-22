是真的！台灣藝人大S與汪小菲　本月初訴請離婚

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 台灣藝人大S（徐熙媛）與汪小（少）菲今年6月驚傳10年婚姻生變，當時經紀人稱:只是夫妻倆吵架，一時氣話，沒什麼事。不過根據今（22日) 最新消息，大S本(11) 月初向台北地院訴請離婚後，北院已依程序盡快安排雙方於數日後開庭完畢，並於庭上針對9.5億財產分配達成共識。

根據自由時報，大S與汪小菲的離婚訴訟，是委託知名家事律師賴芳玉進行，賴芳玉去年曾代理歌手張清芳與前夫宋學仁的離婚訴訟。

昨(21)日中國微博也有帳號名為郭维朝_律师的網友PO文說:

三天前11月19日中國微博就有網友PO文(如上)說:

有網友爆料稱汪小菲微博已經刪除大S的相關內容，社交平臺找不到大S的動態，繼而第三次傳出離婚風波。這次大S經紀人及大S媽媽都沒有再做回應。從6月鬧到現在，汪小菲改回本名汪少菲，更大批量刪除“和大S相關貼文”，還把備註更新為“小玥兒他爸”這是怎麼了？ ​

中央社今年6月5日曾報導大S與中國富商汪小菲傳婚變，並稱有媒體報導大S表示兩人正在辦離婚手續。經紀人對此僅說，只是夫妻倆吵架，一時氣話，沒什麼事。

大S與汪小菲2011年結婚，兩人育有一女一子。6月間正在中國北京隔離中的汪小菲，於6月5日早上在微博發文談及台灣與中國的疫情狀況。汪小菲在文中表示，大陸內需一切繁榮，但家人在台北根本打不到疫苗，現在公司欣欣向榮，台灣一片慘淡，在台北的同事幹不下去，大陸有幾十家店等你們來做，工資翻倍。

據稱汪小菲發文後，人在台灣的大S看了非常不高興，認為汪小菲的言論在此時此刻完全不適宜，極易引爆兩岸人民怒火，兩人在電話裡大吵一架，甚至傳出正在辦理離婚手續。

對此，大S經紀人廖瑋琪表示，「夫妻倆就是吵了一架，一時的氣話，哪對夫妻不吵架？沒什麼事。」汪小菲則在社群媒體微博發文表示，「因為實在擔心家人，說了一些不好的話，疫情期間確實情緒容易激動，希望家人能平安健康。」