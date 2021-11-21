Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

不滿與台灣交好•中國「降級」與立陶宛關係　我外交部：蠻橫器小不值一評!

▲針對立陶宛允許台灣在當地設立代表處，中國官方在連日升級警告批判力度後，21日宣布將兩國外交關係降至代辦等級。▲代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。一些國家雙邊關係惡化，但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦等級。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/21 22:20
台灣駐立陶宛代表處,日前正式成立(圖/外交部) 

台灣駐立陶宛代表處,日前正式成立(圖/外交部) 

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中國宣布和立陶宛外交關係降為代辦級，我外交部今天(21日) 表示，中國為了要求立陶宛停止與台灣交流合作，甚至對立陶宛採取外交關係降級措施，這只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。

根據中央社報導，針對立陶宛允許台灣在當地設立代表處，中國官方在連日升級警告批判力度後，今天宣布將兩國外交關係降至代辦等級。

代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。根據維基百科，一些國家雙邊關係惡化，但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦等級。

外交部晚間發布訊息回應, 全文如下:

立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主價值令人敬佩。立國跟台灣也是理念契合的友好夥伴，雙方也持續不斷加強在各領域的交流與合作。我國在立陶宛新設置代表處並掛牌運作，主要目的即在拓展彼此於經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利，並持續深化人民的交流與情誼。相信透過台立雙方共同努力，兩國友誼會更強健，並一起為國際和平、穩定與繁榮做出貢獻。

至於中國外交部發表聲明，自稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，其實這是自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣。

中華人民共和國從未統治台灣，和我國互不隸屬，我國事實存在國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀，也是事實。我國和其他國家，尤其民主國家，有密切而友好的關係，沒有因爲中國政府要求或生氣而停止。中國政府爲了要求台灣與立陶宛停止交流合作，甚至對立國採取外交關係降級措施，只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。

(資料來源: 外交部官網)
立陶宛
中國
外交關係
降級
代辦
台灣
外交部

相關新聞

21日五度進入台灣ADIZ　廣播驅離反遭嗆「執行台灣地區必要性任務」
21日五度進入台灣ADIZ　廣播驅離反遭嗆「執行台灣地區必要性任務」
2021/11/21 12:26
【彭帥在哪裡】中國官媒釋彭帥用餐影片 網友：欲蓋彌彰演給誰看呢？
【彭帥在哪裡】中國官媒釋彭帥用餐影片 網友：欲蓋彌彰演給誰看呢？
2021/11/21 10:49
受立陶宛外交部之邀　台灣前副總統陳建仁論壇演講指兩國這「相似之處」
受立陶宛外交部之邀　台灣前副總統陳建仁論壇演講指兩國這「相似之處」
2021/11/21 10:10
美國警告「其它國家意圖」勿干預立陶宛與台灣交好！
美國警告「其它國家意圖」勿干預立陶宛與台灣交好！
2021/11/21 09:47
【挺台再進一步】美議員提「不歧視台灣法案」 助台進入國際貨幣基金組織
【挺台再進一步】美議員提「不歧視台灣法案」 助台進入國際貨幣基金組織
2021/11/20 20:05