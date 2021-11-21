不滿與台灣交好•中國「降級」與立陶宛關係　我外交部：蠻橫器小不值一評!

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 中國宣布和立陶宛外交關係降為代辦級，我外交部今天(21日) 表示，中國為了要求立陶宛停止與台灣交流合作，甚至對立陶宛採取外交關係降級措施，這只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。

根據中央社報導，針對立陶宛允許台灣在當地設立代表處，中國官方在連日升級警告批判力度後，今天宣布將兩國外交關係降至代辦等級。

代辦為較低層級的外交代表，位階低於大使和公使，但職權相同。根據維基百科，一些國家雙邊關係惡化，但未達斷交程度時，會召回大使，將外交關係降至代辦等級。

外交部晚間發布訊息回應, 全文如下:

立陶宛堅定捍衛其主權決策及自由民主價值令人敬佩。立國跟台灣也是理念契合的友好夥伴，雙方也持續不斷加強在各領域的交流與合作。我國在立陶宛新設置代表處並掛牌運作，主要目的即在拓展彼此於經貿、科技、教育、文化等方面的互惠互利，並持續深化人民的交流與情誼。相信透過台立雙方共同努力，兩國友誼會更強健，並一起為國際和平、穩定與繁榮做出貢獻。

至於中國外交部發表聲明，自稱「一個中國原則」是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，其實這是自我炮製並強加於人的手段，目的在於併吞台灣。

中華人民共和國從未統治台灣，和我國互不隸屬，我國事實存在國際社會，政府在領土範圍行使排他性管轄權，這是台海現狀，也是事實。我國和其他國家，尤其民主國家，有密切而友好的關係，沒有因爲中國政府要求或生氣而停止。中國政府爲了要求台灣與立陶宛停止交流合作，甚至對立國採取外交關係降級措施，只凸顯偌大強國既蠻橫又器小，甚是可笑，卻不值一評。

(資料來源: 外交部官網)