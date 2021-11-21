共機擾台！轟6深入台灣東南空域　全數遭我方空軍廣播驅離

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)空軍今(21)日發布共機動態，9架共機白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）遭我方驅離，其中2架轟6深入台灣南方及東南方空域。

國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。據空軍晚間6時20分發布的動態，9架共機（2架轟6、2架殲16、4架殲10、1架空警500預警機）白天侵擾台灣西南防空識別區，其中2架轟6侵擾台灣南方及東南方空域。我方空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離並以防空飛彈追蹤監控。

據「台灣西南空域」廣播記錄抄件顯示，空軍在上午9時54分廣播驅離時強調，「中華民國空軍廣播，位於台灣東南空域高度7500公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

對此有共機回應，「額~台灣飛機、台灣地區飛機，我正在執行.....例行性任務」，「我是中國海軍航空兵，正在正常飛行，我的行動符合國際法」，還有不明聲源提及「nice to meet you too」。

國防部統計，10月1日共38架次共機擾台，其中10架殲16戰機深入台灣南方及東南方空域；10月2日39架次；10月3日16架次；10月4日56架次，也是國防部自公布「即時軍事動態」以來，架次最多的一次。2021年累計共機進入我空域205天、801架次，而本月已公布94架次。