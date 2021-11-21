台灣中美洲友邦咖啡展齊聚飄香　尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉咖啡豆特色一覽

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）「2021台灣國際茶、酒、咖啡展」11月19日起一連四天在台北南港展覽館一館熱情展開，中美洲經貿辦事處與尼加拉瓜、宏都拉斯及瓜地馬拉駐台大使館今年特別籌畫「中美洲館」，徵集數十家台灣進口商大力推廣台灣友邦優質咖啡，分享給台灣業者與咖啡迷。

中美洲因得天獨厚的種植環境，孕育出品質廣獲國際肯定的好咖啡，所以今年「中美洲館」嚴選多樣中美洲優質咖啡商品展售，並洽邀WCE世界大賽冠軍吳則霖、王策、劉邦禹，以及台灣拉花、創意咖啡冠軍陳顥元和陳冠文等人，使用中美洲咖啡豆，進行手沖、拉花與義式沖煮示範秀。此外展期間，中美洲館也舉辦數場咖啡講座，由咖啡達人分享包括自家烘焙技術交流、精品咖啡一沖上手及中美洲咖啡莊園巡禮等主題，並推出各項打卡優惠與好康贈獎活動。

尼加拉瓜今年邀請4家進口商透過沖煮、咖啡調酒及商洽等活動來推廣尼加拉瓜優質咖啡。尼國咖啡風味內斂，帶有奶油、巧克力、焦糖與堅果香氣是主要特色，口感溫潤且酸值較低，相當符合國人口味，在台灣連鎖咖啡店或超商都很常見尼國咖啡。尼駐台大使李蜜娜特別推薦波旁(Bourbon)品種的咖啡豆，喝起來風味溫和圓潤，入口回甘！

宏都拉斯因得天獨厚的環境，以及咖啡協會(IHCAFE)積極改善品種，讓宏國成為全球第五大、中美洲第一大咖啡出口國。相較於調性溫和的其它中美洲國家咖啡而言，宏都拉斯風格鮮明且調性濃豔。宏駐台大使寶蒂絲妲表示，她每天至少喝三杯黑咖啡的偏好加入大量的糖，入口後便能感受咖啡酸苦甜的平衡美味；她十分推薦台灣人嘗試宏國這種傳統咖啡的甜美滋味，今年共有8家業者展出宏國各咖啡產區的精品咖啡，與台灣民眾分享其細緻曼妙的香氣與口感。

瓜地馬拉咖啡是在台灣最受歡迎的咖啡之一，今年瓜地馬拉國家咖啡協會(Anacafé)及咖啡出口商協會(ADEC)特別寄送各式樣品來台，與在台咖啡進口商共同行銷瓜國咖啡的高品質形象及多元風味。其中世界熟知的安提瓜(Antigua Classic)和薇薇特南果(Highland Huehue)是瓜駐台大使葛梅斯特別推薦的產區，前者帶有堅果、辛香及巧克力味；後者則是富含花果香與醇酒滋味。



瓜地馬拉駐台大使葛梅斯(左3 )、尼加拉瓜駐台大使李蜜娜(右3)、外交部國際合作及經濟事務司蔡允中司長(右2)、拉丁美洲及加勒比海司陳昆甫總領事(左1)、中美洲經貿辦事廖鴻達主任(右1)與宏都拉斯駐台商務專案經理歐陽群(左2)19日品嚐由台灣創意咖啡大賽冠軍陳冠文，使用瓜地馬拉咖啡豆及台灣蓮霧調製而成的創意咖啡。（圖片中美洲經貿辦事處提供）

