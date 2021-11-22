〈時評〉柯寧參議員的真知灼見

本月九日，有美國參、眾議員與上校等一行十二人， 搭乘軍機抵台訪問。率團的美國聯邦參議員柯寧在十六日警告：「 中國若能奪下台灣，恐不會就此止步。台灣不是中國的終極目標， 而是中國試圖稱霸區域與全球的『第一塊骨牌』」，「若台灣倒下， 這不會是結局，而是開端」！

柯寧的示警，是洞燭機先的殷殷告誡，還是杞人憂天的危言聳聽？

2012年以中國國家副主席身分初次訪美的習近平， 對採訪的華盛頓郵報說「中國與美國（以夏威夷為東西界線） 二分太平洋」；在2013年6月以國家主席身分訪美會晤歐巴馬總 統以及2017年11月接待造訪中國的川普總統時， 習近平都不忘表明「太平洋有足夠空間可以容納中美兩個大國」！

準此，軍事崛起的中國＋野心崛起的習近平，若奪下台灣（ 土地面積不過就三萬六千平方公里、世界地圖上不過一個小點）， 會讓念念不忘要與美國分享太平洋的習近平心滿意足， 還是從而得到鼓舞，答案其實已經很清楚──擋在囊括、橫掃、 獨霸太平洋的路石（台灣）沒了， 習近平會不懂得睡榻旁豈容他人酣睡的道理嗎？ 習近平心裡頭想的會只是「分享」太平洋而已嗎？

攤開地圖，試著設想「中國若奪下台灣」後的畫面：東沙島、 南沙太平島易幟，東沙、西沙、中沙盡入中國彀中！ 中國更有本錢聲稱台灣海峽為其內海， 而非人人可以隨意通行的國際航道！台灣既成破口， 門戶大開的太平洋第一島鏈，等於名存實亡， 更勢單力薄的第二島鏈還用說嗎？中國戰艦由台灣航向東太平洋， 如入無人之境！然後，夏威夷近了；然後，白宮還會遠嗎？

中國駐亞塞拜然大使館在今年6/7的網頁上說「中國⋯對其他國家 沒有領土要求」，這話太好笑了！當初， 從歐洲眾鄰國打到蘇俄的希特勒，幾時說過德國對其他國家有領土野 心了？

照中國的說法，只要曾經被漢、唐、元、清統治過的地方， 都是中國的「固有領土」！那一天，中國入侵台灣、蒙古、越南、 土耳其、阿富汗、印度、敘利亞、匈牙利⋯， 都不是對其他國家有領土野心，而是在收復「固有領土」， 這種離譜至極的中國邏輯誰聽得下？

總之，對「試圖稱霸區域與全球」的中國（習近平）而言， 太平洋第一島鏈的日本不好惹，要突破印中邊境困難重重， 選擇沒有聯合國保護傘的台灣當「第一塊骨牌」最恰當不過。 這當然不是台灣才需要嚴肅面對的問題：因為，經驗告訴我們， 若第一塊骨牌倒下，接下來，除了出現第二塊、第三塊⋯應聲而倒的 骨牌效應，還會有不同的結局嗎？

（ 作者為新竹教育大學退休副教授）