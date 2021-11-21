遭起底！台灣桃園刺死超商店員高大凶嫌　身分曝光竟是知名紙雕品牌創辦人

桃園今(21)日凌晨發生命案，兇嫌蔣男身分遭起底 桃園今(21)日凌晨發生命案，兇嫌蔣男身分遭起底 (來源 中央社)

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 桃園今(21)日凌晨發生命案，蔡姓超商店員規勸未戴口罩蔣姓男子後遭砍傷，緊急送醫後宣告不治，蔣男身分遭起底曾上電視。

綜合媒體報導，桃園市龜山區一間超商今日清晨約5時發生命案，蔡姓超商店員規勸蔣姓男子戴口罩遭刺，左胸多處刀傷緊急送醫後不治，蔣男已遭逮捕。

凶案發生後網友起底蔣男，蔣曾以文創紙模型藝術家身分於去年3月電視節目「大師來了」受訪，並於節目上暢談父子親情和文創紙模創作辛苦歷程，透露父子關係和解「對父親沒有遺憾」，也分享自己創作的理念和困難過程。

龜山分局龜山派出所所長馮理澤表示，蔣男清晨5時許前往龜山區光峰路一處超商，但因沒有戴口罩遭蔡姓男店員規勸離去，隨後蔣男第2次戴著口罩進入購物後把口罩往店員方向丟擲後又離去，第3次蔣男一進門就把店員從櫃檯內叫出，並直接持刀往店員身上刺殺多刀，店員奮勇搶下利刃後，在超商門外失血過多不支倒地，民眾目擊報警處理。

消防局接獲通報後立即派員前往搶救，蔡男左胸有3處3公分刀傷，送醫途中失去呼吸心跳，到院緊急搶救後宣告不治。蔡男父親表示，「我兒子很乖，平常都很好，為什麼去上個班就丟了命」，對於突如其來的消息完全不能接受，至於案發過程及原因，警方仍在調查中。

針對有媒體報導，蔣男不記得自己持刀傷人，近來疑因睡眠問題求診，犯案後神情恍惚，直到被帶入派出所才逐漸清醒懊悔不已，以及蔣男為小有名氣紙雕藝術師等報導，龜山分局今日僅表示一切都在偵辦中。