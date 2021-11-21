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台灣首次「打開新竹」超過60秘境免費開放　四大預約時段搶先看！

6歲以下孩童免預約

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/21 16:05
首屆「打開新竹」將於今年12月11至12日開啟超過60個許多平常不為人注意的空間秘境。(圖/打開新竹)

首屆「打開新竹」將於今年12月11至12日開啟超過60個許多平常不為人注意的空間秘境。(圖/打開新竹)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)首屆「Open House Hsinchu打開新竹」將於今年12月11至12日，限時48小時在大新竹區域，開啟超過60個許多平常不為人注意的空間秘境。

本行動的世界倡議聯盟(Open House Worldwide)起源於1992年的英國倫敦，目前全球已累積近50個城市響應這項深具文化公共性倡議的公民行動，每年總參觀人次高達200萬。透過打開私有化建成環境空間體驗活動的舉辦，行動欲使各地方空間主理人與參觀民眾們彼此能藉活動機會交流認識，跨出各自的文化與地域生活圈，一起欣賞共享這座我們擁有的城市空間樣貌。

Open House Hsinchu打開新竹策展團隊在12月11、12兩日的正式活動開場前，也結合開放點及活動核心精神，陸續安排了多場線上線下活動：包括專業人士的系列主題線上對談、香山一日導覽活動、城市策展實體論壇、柿染工作坊與在地音樂會等，都更加豐富與加溫了這次活動的精采度。引導民眾對話交流思考城市問題，也為Open House的下一步提出具體行動建議。

「打開新竹」從充滿美學的私人住宅、高科技工業設計廠房、建築與藝術設計師工作室到文化宗教場域、歷史建物、獨立音樂展演空間等，首年將打開超過60個新竹秘境故事，讓民眾一窺新竹不為人知的生活面貌，參觀方式包含線上預約與現場排隊。

主辦單位提醒，為了使民眾線上預約流程順暢，分為四梯次於線上平台KKTIX作預約，目前分別規劃於11/22-11/25展開第一波預約，並採先搶先贏制，6歲以下孩童毋需預約。

目前對外招募近500位志工協助此次活動兩日的導覽、簽到跟與動線引導等事宜，能擁有專屬志工通行證及打開新竹限定伴手禮。更多Open House Hsinchu打開新竹最新消息請前往IG : @openhouse_hsinchu或臉書查詢。
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