亞太傳統藝術節以海洋為題三大篇章　表演藝術、工藝活動輪番登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)2021亞太傳統藝術節以「海洋」為靈感，9個表演藝術團隊、4組 工藝師等帶來47場精彩活動，已於國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區起跑。

國立傳統藝術中心主辦「2021亞太傳統藝術節」昨（20）日舉行活動開幕式，近70位表演者於開幕式上輪番獻演海洋主題精 華，從原民樂舞、豫劇、歌仔戲、 日本歌謠到優人神鼓氣勢磅礡的鼓藝，在海浪聲、 罟螺聲與勇士舞的歌聲中，所有與會人員不分族群與劇種， 共同謝天祈福，場面溫馨動人。

文化部常務次長李連權與各界貴賓共同為「2021亞太傳統藝術節 」揭開序幕，李連權表示，2021亞太傳統藝術節以「祈島‧臺灣」 為主題，正是展現臺灣身為海洋國家「包容、多元、具獨立性」 的性格。代表文化部長李永得特別感謝9個表演藝術團隊、4組 工藝師，貢獻自己的心力，用藝術文化連結人心， 使這塊島嶼的母親「海洋」呈現出美好的一面， 讓臺灣人在海洋文化薰陶之下，大步往前。

國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示， 亞太傳統藝術節長期扮演亞太地區傳統藝術的交流平台與展演櫥窗， 迄今已邁入第19屆，今（2021）年因疫情影響， 無法邀請外國團隊來臺參與，但過去已累積邀請超過30個國家、1 00多組國外表演團隊與1,000多位藝術家來臺展演， 代表臺灣可以展現亞太地區各式各樣的文化資產生命力。

陳悅宜說，今年以「海洋」為靈感，以三個篇章—對海洋的虔誠敬意、 演繹海洋生活、臺灣如海洋的永續生命力為規劃主題，將呈現47場 次的室內外展演節目、工藝示範與手作體驗， 讓大家享受海洋文化氛圍，也期望「亞太傳統藝術節」 成為世界級的藝術節慶品牌。

傳藝中心指出，「2021亞太傳統藝術節」 安排多項深具海洋元素特色的傳統藝術內容，包括戲曲、音樂、 舞蹈、偶戲節目，以及傳統工藝手感與創意等種類。 演出節目部份邀請國內具代表性的九個表演藝術團隊，包括tao do Pongso島嶼人樂舞團（達悟族）、秀琴歌劇團、 津輕三味線台灣廣原會、優人神鼓、謝銘祐&麵包車樂團、 旅北都蘭部落文化藝術團（阿美族）、無獨有偶工作室劇團、 蒂摩爾古薪舞集與臺灣豫劇團帶來深具海洋特色的精采演出。

在傳統工藝部份，邀請國內四組工藝師， 包括達悟族拼板舟工藝師張馬群、螺鈿工藝師陳振芳、 剪黏工藝師黃拓維、樹皮&檳榔鞘工藝團隊－米麻岸工作室， 從生活藝術的角度，透過工藝手感與創意思維， 融入臺灣海洋文化特色，提供民眾目不暇給的海洋饗宴。

此外， 更規劃工藝手作體驗活動，帶領民眾利用環保素材或自然質材， 變身生活小物，展現海洋民族的傳統工藝日常智慧。

「祈島‧臺灣－2021亞太傳統藝術節」於11月20日至21日 、11月26日至28日共5天在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區 辦理，共計27場室內外演出節目、10場工藝示範、10場工藝手 作體驗，周末並安排亞太生活市集， 詳細資訊請洽活動官方網站或臉書或直接索票去。