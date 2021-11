21日五度進入台灣ADIZ　廣播驅離反遭嗆「執行台灣地區必要性任務」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)中共軍機近期連續襲擾西南空域,11月每日連續擾台,周日(21日)上午更五度襲擾,對方甚至回嗆「台灣地區飛機」、「執行例行性任務」。

根據「台灣西南空域」臉書粉絲頁的轉錄的廣播資訊,共機8時45分、8時54分,9時3分、9時54分、10時23分,五度進入台灣西南防空識別區。台灣空軍也立即實施防空飛彈追監並廣播回應,指對方影響我飛航安全,要求立即迴轉脫離!

然而,中國飛行員卻被記錄反嗆我空軍警告:「額~台灣飛機、台灣地區飛機,我正在執行.....例行性任務」、「我是中國海軍航空兵,正在正常飛行,我的行動符合國際法,this is a naval airforce of chinese peoples ???,i am flying with international law」、「nice to meet you too」。

根據「台灣西南空域」資訊,中共軍機11月累計進入台灣西南防空識別區共21天,期間廣播驅離紀錄共計81次;2021年累計進入台灣空域237天,廣播驅離紀錄共計739次。國防部公布2021年累計進入我空域205天,801架次,11月已公布94架次。