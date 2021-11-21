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21日五度進入台灣ADIZ　廣播驅離反遭嗆「執行台灣地區必要性任務」

By 台灣英文新聞－編輯
2021/11/21 12:26
共軍1架運8反潛機、1架運-8技術偵察機（圖）多次侵犯台灣西南防空識別區（圖取自國防部網頁）

共軍1架運8反潛機、1架運-8技術偵察機（圖）多次侵犯台灣西南防空識別區（圖取自國防部網頁）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中共軍機近期連續襲擾西南空域，11月每日連續擾台，周日（21日）上午更五度襲擾，對方甚至回嗆「台灣地區飛機」、「執行例行性任務」。

根據「台灣西南空域」臉書粉絲頁的轉錄的廣播資訊，共機8時45分、8時54分，9時3分、9時54分、10時23分，五度進入台灣西南防空識別區。台灣空軍也立即實施防空飛彈追監並廣播回應，指對方影響我飛航安全，要求立即迴轉脫離！

然而，中國飛行員卻被記錄反嗆我空軍警告：「額~台灣飛機、台灣地區飛機，我正在執行.....例行性任務」、「我是中國海軍航空兵，正在正常飛行，我的行動符合國際法，this is a naval airforce of chinese peoples ???，i am flying with international law」、「nice to meet you too」。

根據「台灣西南空域」資訊，中共軍機11月累計進入台灣西南防空識別區共21天，期間廣播驅離紀錄共計81次；2021年累計進入台灣空域237天，廣播驅離紀錄共計739次。國防部公布2021年累計進入我空域205天，801架次，11月已公布94架次。
台灣西南空域
中共軍機

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