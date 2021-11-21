台灣政院拍板：收回國民黨不當黨產　2022年1月成立基金推動人權、長照、政治暴力創傷療癒

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）促轉會委員王增勇20日出席座談會時表示，行政院已同意成立「特種基金」，將收回的國民黨不當黨產用於推動人權、長照及社福政策等，基金預計明年元月經立法院審查通過後成立，首筆收入為中影的9億5000萬元和解金。

另外，促轉會還規劃利用特種基金，在全台成立12個政治受難者家庭照顧的服務據點，推動政治暴力創傷療癒。

自由報導，促進轉型正義委員會（簡稱促轉會）20日舉行「不當黨產之運用規劃 ——從黨國還給全民」座談會，邀請不當黨產處理委員會（簡稱黨產會）副主委孫斌、民進黨立委范雲、中研院人文社會科學研究中心副研究員陳嘉銘出席。

黨產會因認定中影是國民黨附隨組織，凍結中影全數資產共118億元，中影不服提告，後經與黨產會協商簽訂行政和解契約，同意給付公庫9億5000萬元，並將從國民黨取得的電影版權移轉為國有。本月9億5000萬元已入帳，另中影公司2006年4月27日之前所取得的影片著作財產權及影片資料也已經移轉國家。

在9億5千萬入帳前，促轉會已執行追回計7589萬元。

王增勇致詞表示，促轉會成立的前2年，特種基金一直無法成立，主要是因不當黨產追徵的金額不夠，只有1000多萬元，現在款項入手，會趕在促轉會2022年5月任務結束前申請成立並運作。王增勇預估明年1月前經立院審查通過後，就可成立。收回的不當黨產將由促轉會成立特種基金，明年將正式成立，有關特種基金的用途，促轉會推動政治暴力創傷療癒，規畫擴大全台政治受難者家庭照顧的服務據點從４處（台北、台中、台南、高雄）增至12處，未來四年經費也會擴大至約10億元。