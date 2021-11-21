【彭帥在哪裡】中國官媒釋彭帥用餐影片 網友：欲蓋彌彰演給誰看呢？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國網壇名將彭帥自月初發表一篇爆炸性貼文，揭露與前國務院總理張高麗那些不能說的關係後，即下落不明，引發國際關注，北京當局極力滅火，20日再透過官媒公布彭帥用餐畫面，但拍攝內容過於刻意，網友稱，根本此地無銀三百兩。

中共喉舌、環球時報（Global Times）總編胡錫進20日在推特發布了兩支影片，一支是彭帥進餐廳畫面，另一支則為一分多鐘的影片，胡聲稱是彭與教練、友人20日在北京聚餐的情況，似欲化解外界疑慮，杜悠悠之口，「展示」彭帥安全無虞，並無受脅迫之情事。

然而，宣稱是教練的男子，提及網球賽事時，卻脫口說出「明天是11月20日」，並旋即遭一名女子更正，「是11月21日」，而彭帥在整支影片中皆未發言。影片一出，立刻引來網友嘲諷批評，對真偽表示質疑，更諷刺未免「演太大」，「是在侮辱誰的智商？」。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

北京當局或許沒料到，這起爆料案會演變成國際事件。彭帥當初在微博自承遭張高麗強迫性行為，自此衍伸為多年不倫關係，張的妻子不但知情還語帶羞辱，猶如甄嬛傳皇后等內容，震撼全中國。

事涉不能碰觸的中國權力核心，想當然爾所有討論皆遭噤聲，彭帥也就此消失在公眾面前。世界女子職業網球協會（WTA）、世界職業網球協會（ATP）、美英等國政要、知名球星費德勒、喬科維奇、小威廉絲等人皆聲援彭帥，呼籲調查，確保其人身安全。

中國名人被消失並不少見，但北京冬季奧運在即，若不給個交代，肯定會影響其聲譽，因此連日來官媒動作頻頻，除了「代替」彭帥公布「我很好我沒事」的公開聲明、詭異的玩偶合照，更公布真人影片，盼大事化小，小事化無。

胡錫進強調，彭帥這些日子都在家，能自由行動，不日便會出席公開活動，他儼然成為彭帥代言人，21日再度分享彭帥當日參加北京一場青少年網球賽事開幕的活動。不意外地，影片又遭網友酸，「胡錫進成了鬧劇導演」，「彭帥肯定受制於人」。

更犀利的指控或許是，當世界女網協會都無法與本人聯繫，中國官媒卻知曉其下落與行程？這，說得過去嗎？

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