【彭帥在哪裡】中國官媒釋彭帥用餐影片 網友：欲蓋彌彰演給誰看呢？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)中國網壇名將彭帥自月初發表一篇爆炸性貼文,揭露與前國務院總理張高麗那些不能說的關係後,即下落不明,引發國際關注,北京當局極力滅火,20日再透過官媒公布彭帥用餐畫面,但拍攝內容過於刻意,網友稱,根本此地無銀三百兩。

中共喉舌、環球時報(Global Times)總編胡錫進20日在推特發布了兩支影片,一支是彭帥進餐廳畫面,另一支則為一分多鐘的影片,胡聲稱是彭與教練、友人20日在北京聚餐的情況,似欲化解外界疑慮,杜悠悠之口,「展示」彭帥安全無虞,並無受脅迫之情事。

然而,宣稱是教練的男子,提及網球賽事時,卻脫口說出「明天是11月20日」,並旋即遭一名女子更正,「是11月21日」,而彭帥在整支影片中皆未發言。影片一出,立刻引來網友嘲諷批評,對真偽表示質疑,更諷刺未免「演太大」,「是在侮辱誰的智商?」。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk