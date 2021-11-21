受立陶宛外交部之邀　台灣前副總統陳建仁論壇演講指兩國這「相似之處」

台灣前副總統陳建仁11月20日在Future of Democracy民主論壇午餐演講會上回應聽眾詢問。（圖片來源：外交部） 台灣前副總統陳建仁11月20日在Future of Democracy民主論壇午餐演講會上回應聽眾詢問。（圖片來源：外交部）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣前副總統陳建仁應立陶宛外交部邀請，親自出席11月19日至20日在首府維爾紐斯舉辦的「民主未來－對抗極權主義高階論壇」，20日更以貴賓身分演說，推崇立陶宛為自由民主的先驅，與台灣是印太地區的民主堡壘一樣共同展現民主價值與韌性，籲民主國家團結合作捍衛理念價值。

陳建仁在午餐演講會中以「台灣是民主的試金石」（Taiwan as a Litmus Case for Democracy）為題發表演說，首先在演講中提到立陶宛32年前發起「波羅的海人鏈」撼動瓦解蘇聯鐵幕，推崇立陶宛為波羅的海地區自由民主先驅。

話鋒一轉回到台灣，陳建仁指台灣也是印太地區的民主堡壘，並在這次全球武漢肺炎（COVID-19）疫情中，從四個領域高度展現民主的價值與韌性，包括以科技結合民主精神成功抗疫、在高科技戰略產業與理念相近國家合作確保全球供應鏈的穩定、政府資訊快速透明有效防範假訊息滲透，以及全民應對複合式威脅經驗豐富。

陳建仁強調，即使威權主義擴張與威脅，台灣仍然堅持自由民主的生活方式，並為區域穩定及世界繁榮積極貢獻。

陳建仁同時感謝國際社會在台灣、澳洲、立陶宛等民主夥伴遭受威權國家進行政治與經濟脅迫時，挺身以實際行動展現堅定支持，不讓威迫遂行。相信經由理念相近國家的團結合作，民主的珍貴價值將再次鞏固，並持續成功丶閃耀。

陳前副總統演説由立陶宛國會外交委員會主席Žygimantas Pavilionis引言介紹，出席各國政要迴響熱烈，紛紛表達對台灣民主成果的敬佩與支持。同日稍早立陶宛外交部長藍柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）於論壇開幕中致詞，與會政要包括美國國務院公民安全與民主人權次卿Uzra Zeya 等人；陳前副總出席開幕式時也與美國國務院Zeya次卿親切互動。