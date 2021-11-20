4大公投案牽涉廣 賴清德：攸關台灣生存發展、國際社會對台態度

副總統賴清德（中）、農委會主委陳吉仲（右2）20日到台東參與民進黨公投說明會，呼籲民眾在12月18日當天一起投下「4個不同意」。（圖/中央... 副總統賴清德（中）、農委會主委陳吉仲（右2）20日到台東參與民進黨公投說明會，呼籲民眾在12月18日當天一起投下「4個不同意」。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣4大公投案即將在12月18日舉行投票，副總統賴清德今（20日）解釋4大公投案對台影響，提醒民眾不光只是表面上的4個議題公投而已，背後還牽涉台灣的生存發展。

根據中央社，台東寶桑國小活動中心今舉辦「4個不同意台灣更有力」公投說明會，邀請賴清德、農委會主委陳吉仲、立法委員羅致政、行政院東服執行長洪宗楷等，針對4大公投案議題進行立場說明。

賴清德首先針對「重啟核四」議題進行說明，他表示核四從動土至今已有22年，現在的核四廠就如同「1個老爺車，且拼裝車」，如重啟會對台灣造成很大威脅，且台灣沒有辦法解決核廢料的問題，因此呼籲民眾應毫不遲疑地投下反對票。

再來，針對從事環保工作超過20年、小學老師退休的潘忠政所提出的「珍愛藻礁」公投，賴清德透露，對方有2個重點沒說，其一是民進黨政府已做好保護措施，將面積縮減剩23公頃且未再填海，且進行生態復育，其二是天然氣第三接收站（俗稱三接）供氣後，能補足北部約1000萬人口的電力需求；要是無法完工，恐嚴重影響電力穩定供應。

賴清德也指出，若三接停止興建，屆時燃煤發電就無法減少，中部空氣品質無法改善，企業界在國際上貿易也要面臨課碳稅的問題。

另外，針對「禁止萊豬進口」公投，賴清德同陳吉仲所表示，如不讓美國豬肉進口，台灣和美國在進行的雙邊貿易會中斷，這也將造成台灣受到貿易制裁，嚴重影響經貿活動。如果台灣願接受國際規範，就會歡迎台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），讓我們彼此可減免關稅，且韓國、日本都在看。

賴清德提醒民眾三思，若台灣無法順利加入CPTPP，企業要外銷就會遇到比別人高的關稅，發展就會有困難。

如民眾仍然待心萊豬，賴清德強調，政府已做好3層把關，首先萊豬不是隨便就能進口，要符合聯合國食品規範和世界貿易組織原則運作。接著進口的大盤商、中盤商至小吃店都要標示清楚，消費者自然有自由選擇的權利。

最後的第3層把關則已在進行，也就是馬英九執政時已經開放的萊牛。賴清德說，大家都吃了8、9年，也沒有發生食安問題，因此萊豬問題不是健康問題，是政治問題。

賴清德強調，「珍愛藻礁」和「禁止萊豬進口」公投案如不幸通過了，國際社會勢必會對台灣的發展產生懷疑。現在大家都在支持台灣走進國際社會，支持台灣對抗共產武力威脅，若台灣讓國際社會看不懂，對台灣支持力量就會減少，因此這4大公投案的影響其實比想像中深遠。