【挺台再進一步】美議員提「不歧視台灣法案」 助台進入國際貨幣基金組織

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國共和黨眾議員龔薩雷茲（Anthony Gonzalez）及民主黨眾議員格林（Al Green）19日共同提出「2021不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act of 2021），盼助台進入國際貨幣基金組織（IMF）。

根據該「2021不歧視台灣法案」的摘要，該法案要求美國採取行動，以提高台灣在IMF等國際金融機構中的地位，並禁止中國增加在國際貨幣基金的份額（shareholding），直到台灣成為會員或是獲准有意義參與為止。

根據中央社，龔薩雷茲去年5月22日提出「2020年不歧視台灣法案」，推動台灣成為IMF的正式會員，今年他取得格林的支持，再度提出法案。

龔薩雷茲今（20日）在Facebook上發文，表示他很榮幸自己提出這項法案，讓台灣取得一席之地，對抗逐漸增長的中共威脅。他也強調，美國將永遠與台灣肩並肩，支持台灣加入國際組織的努力。他指出，台灣的參與對IMF十分重要，將能協助IMF達成目標，同時對抗中共對國際組織的威脅。

此外，龔薩雷茲也提到，台灣是世界第21大經濟體，外匯存底已超過4720億美元（約新台幣13兆元），超越巴西、印度和韓國。台灣加入IMF，將能參與經濟監督、貢獻資源，並分享從貧困邁向富強的成功經驗。