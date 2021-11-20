知名連鎖餐飲紛漲價！星巴克、cama暫不漲 路易莎研議中

統一企業集團董事長羅智先表示星巴克現階段不會漲價。（圖/中央社） 統一企業集團董事長羅智先表示星巴克現階段不會漲價。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣連鎖餐飲業紛紛漲價，包含鼎泰豐、麥當勞、Subway等，引發通貨膨脹話題，不過連鎖咖啡店如星巴克、cama cafe目前不會漲價，路易莎則表示研議中。

根據中央社，統一企業集團董事長羅智先今（20日）對外表示，旗下星巴克前3季虧損，但目前還撐得下去，並不會漲價，而cama cafe受訪時則表示，現階段尚無漲價動作。

羅智先說，原物料確實大漲，業者成本壓力沉重，不過民眾經歷疫情衝擊導致荷包減少，業者並無漲價本錢，他強調「還可以撐下去的只能自己吸收」，否則消費者可能因此選擇至別家消費，因此以目前集團事業整體狀況而言，不會優先考慮漲價。

疫情期間，許多店家主打外送服務，搶救慘澹業績，不過羅智先強調，星巴克重視消費體驗服務，假使改為外送、外賣，就失去在星巴克喝咖啡的氣氛了，因此現在情況允許還是選擇辛苦一點。

至於星巴克競爭對手路易莎是否漲價，目前僅回應中央社「目前相關事宜研議中」。

台灣疫情趨緩後，許多知名連鎖餐廳紛紛漲價，例如麥當勞自11月24日起將調漲29個品項，最高漲幅2成，而Subway也有部分品項調整價格，不過業者強調不超過3%的漲幅。另外鼎泰豐也宣布11月11日起調整部分品項單價，約有一半品項都調漲，整體漲幅約3%。

台灣通貨膨脹議題近期浮現，央行總裁楊金龍表示通膨升高是暫時性現象，明年就會好轉。財信傳媒董事長謝金河則說，他的看法是通膨不會大暴走，但物價上揚之勢會成為新常態。