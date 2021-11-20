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陳吉仲憂反萊豬公投若通過 貿易報復恐重傷台灣經貿發展

陳吉仲指出，目前萊豬實質上沒有進口台灣，消費者也可以完全自由選擇，對外更符合國際規範，是最多贏的方案，盼民眾12月18日的反萊豬公投中投下不同意票。

By 社會組, 台灣英文新聞
2021/11/20 17:22
農委會主委陳吉仲分析反萊豬公投若過對台恐造成嚴重影響，呼籲大家12月18日反萊豬公投一定要投下不同意票。（圖/中央社）

農委會主委陳吉仲分析反萊豬公投若過對台恐造成嚴重影響，呼籲大家12月18日反萊豬公投一定要投下不同意票。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）農委會主委陳吉仲今（20日）在Facebook發文，說明反萊豬公投若通過對台的經貿發展影響，更以泰國及歐盟案例強調貿易制裁的嚴重後果，目前台灣的做法已是最多贏的方案，盼民眾在12月18日的四大公投案舉行前好好評估。

根據陳吉仲Facebook，泰國過去未參考國際標準及科學根據訂定萊劑標準，拖延開放符合安全容許的萊豬進口，遭到美國取消泰國部分品項的關稅優惠作為制裁，結果被取消的品項總值約240億臺幣，佔美給予泰關稅優惠總值的1/6，包括泰國重點出口的芒果、鳳梨、鋼管及礦石等的零關稅優惠。

對照台灣，陳吉仲指出，我國對美國貿易總值2.4兆，貿易順差5,300億，如果反萊豬公投通過，將對台灣經貿造成嚴重衝擊，且不限農牧產業。

此外，歐盟長期以來禁止使用荷爾蒙（包括萊克多巴胺）飼養的牛肉進口，與美國、加拿大產生貿易爭端，最後歐盟在世界貿易組織（WTO）的裁決下敗訴，美加因此可對歐盟實施貿易報復，結果歐盟被迫給予美國8成非荷爾蒙牛免關稅配額，1年約2萬公噸，2019年更進一步被要求逐年提高到3萬5千公噸。

陳吉仲進一步分析，表示台灣現行的做法已是最多贏的方案。他指出，台灣目前依照國際標準開放萊豬進口，但要求市面上所有豬肉產品必須清楚標示產地來源國，且從今年1月1日萊豬開放進口到現在，沒有任何一批進口豬肉檢驗出萊劑，如此一來，萊豬實質上沒有進口，消費者也可以完全自由選擇，對外更符合國際規範，不影響台灣經貿往來，是最多贏的方案。

陳吉仲透過泰國與歐盟的例子，強調在自由貿易的世界裡，若一方對他方不遵守國際標準，就有可能失去從他方獲得的經貿利益，造成慘痛損失。因此陳吉仲說，為了讓台灣繼續邁向國際組織、經貿不會倒退，期盼民眾在12月18日的反萊豬公投中投下不同意票。
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