【快訊】北台灣捷運三鶑線工程灌漿模板倒塌•釀3死2重傷　侯友宜勒令停工

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）捷運三鶯線高架灌漿工程今天(20日)發生倒塌事故釀3死2傷，到場了解的新北市長侯友宜接受媒體聯訪表示，除搶救傷者，罹難者從優撫卹，並勒令現場停工，追究相關人員責任。

侯友宜說，將啟動調查事故發生原因，絕對嚴正處理工安事件，檢視工安後再談復工，工安絕不能稍有疏忽。

新北市政府消防局說，約下午1時三峽區佳福路、佳興路口捷運三鶯線高架灌漿工程發生倒塌事故，4人從3樓高鷹架摔下，其中3人死亡。

中央社引述新北市府勞動檢查處表示，除2名台灣勞工及1名泰國籍勞工死亡，還有1名台灣勞工及1名泰籍勞工受傷，已通知勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心派員前往檢查。

新北市副市長劉和然稍早在現場接受媒體訪問時表示，5名受傷工人，已經分送到4間醫院，目前都在搶救中，將請工地盡快釐清相關問題，因為施工安全不容許絲毫差錯，現在首要就是趕快搶救這5名工人，再來就是現場工地主任要進行全面了解，不容許以後再發生。

事發之初消息稱，有4人從3樓高鷹架摔下，其中3人命危、1人清醒，還有1人在鷹架上，持續搶救。消防局說，崩塌鷹架長、寬各15米，傷者分別送往新北市立土城醫院、恩主公醫院及亞東紀念醫院。