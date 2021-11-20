拜登首個體檢報告出爐 醫師曝頻繁咳嗽、行走僵硬原因

拜登作為美國史上最年長總統，健康狀況一直受到外界關注。（圖/路透社） 拜登作為美國史上最年長總統，健康狀況一直受到外界關注。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國總統拜登上任以來首個正式體檢報告出爐，醫師凱文歐康納（Dr. Kevin O'Connor）指出，拜登在演說時頻繁咳嗽、行走僵硬的問題不大，並強調拜登仍是一位健康、精力充沛的78歲男性，能成功履行總統職責。

凱文歐康納醫師是拜登（Joe Biden）長期配合的醫師，這次他針對拜登在公開演說上時常發生的頻繁咳嗽，以及行走時步伐比去年更為僵硬、流動性更差的問題進行觀察與診斷。結果顯示，拜登患有橫膈裂孔疝氣（hiatus hernia），這是導致他較常咳嗽的原因，而行走笨拙的問題則是源自於他的脊椎關節炎。

根據CNN，在這份關於拜登健康狀況的詳細6頁報告中，透過X光片可得知拜登患有脊椎關節炎，醫師將他的關節炎嚴重程度劃分在中度至重度等級，但表示還沒有嚴重到需要任何特殊治療。報告也指出這對他這個年紀的人來說屬於正常的關節磨損。

醫師表示，脊椎關節炎是導致拜登步行時步態較僵硬的原因，經過極其詳細的神經系統檢查，結果顯示拜登沒有中風、多發性硬化症或帕金森氏症的證據，因此人們可以放心。

此外，由於拜登演說時的咳嗽較頻繁，醫師也特別解釋，說明拜登患有橫膈裂孔疝氣，這可能導致胃食道逆流（GERD）或咽喉反流，當反流物進入肺部時，就會引起長期慢性咳嗽。

報告摘要也指出，拜登身高身高182公分，體重83.46公斤，身體質量指數（BMI）25。另外，拜登沒有心臟衰竭的跡象、牙齒與眼睛健康，也沒有罹患皮膚癌的可能性。

作為美國有史以來最年長總統的拜登，在這項報告中被指「仍是一位健康、精力充沛的78歲男性，能成功履行總統職責，可以處理各種國政，包括內政、經濟、國防、外交、國家安全等。」

不過拜登週五在大腸鏡檢查的過程中，發現並切除3公厘的良性息肉。由於手術過程需要麻醉，這意味著總統權力有85分鐘的時間會短暫移交給副總統賀錦麗（Kamala Harris），讓她成為美國第一個極短暫擁有總統權力的女性。