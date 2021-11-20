中國官媒再曝彭帥近期生活照 2大疑點引發高度討論

中國官媒轉發聲稱是彭帥近期在微信朋友圈發的生活照，再度為她向外界報平安。（圖/環球電視網國際中心記者沈詩偉推特） 中國官媒轉發聲稱是彭帥近期在微信朋友圈發的生活照，再度為她向外界報平安。（圖/環球電視網國際中心記者沈詩偉推特）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國網球女將彭帥「被消失」事件引發國際媒體高度關注，19日中國官媒記者在Twitter上轉發一張聲稱是彭帥的生活照，照片中彭帥手拿熊貓玩偶，後方放置與維尼合照的相框照片，照片氛圍詭異，讓外媒提出2大費解疑點。

中國網球女將彭帥遭中國官員張高麗性侵事件曝光後，就在媒體與社會的眼皮底下徹底消失了，不過近期中國官媒持續發出聲稱是彭帥本人的聲明與生活照，強調彭帥過得很好，並沒有如外界所說「被消失」一事，不過在最新發出的照片中，彭帥手拿「中國國寶」熊貓玩偶，後方放置與維尼合照的相框照片，引發外界高度討論。

有媒體指出，熊貓玩偶是代表中國「國寶」，但發音同「國保」，有國家保安一意，而彭帥背後放置的相框照片中，有著被中國領導人習近平禁止使用的維尼角色，種種巧合讓媒體質疑不知彭帥是否別有用心。

再來，CNN提出第2個疑點，質疑為何彭帥無法為自己發聲，所有她的近況都是由中國官媒代為轉發，說「你看她沒事」。CNN記者懷疑彭帥完全被隔離，沒被告知外界情形或是她不被允許說出真相。

中國官媒中國環球電視網（CGTN） 17日在Twitter發出一則電郵截圖，聲稱是彭帥親筆撰寫，內容大致上是向外界報平安，並強調過去的指控皆非真實，還說外媒的報導都沒有經過她的同意。

19日一名自稱是CGTN記者沈詩偉的用戶在Twitter上轉發三張彭帥的生活照，並說明這是彭帥在微信朋友圈中的照片，強調她目前並沒有像外界說的一樣消失。

對此，聯合國人權事務相關單位已呼籲當局針對彭帥的指控進行調查，同時和中國喊話，表示希望讓外界知道關於她的下落和她是否健康。而世界女子職業網球協會（WTA）也響應支持彭帥的行動，WTA主席表示，若中國無法調查並交代彭帥的狀況，WTA不惜損失數億美元，也會撤出在中國的業務。

美國名將小威廉絲（Serena Williams）也發出推文，強調「此事必須調查，我們絕不能保持沉默」，並附上主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai），盼能引發社會持續關注。