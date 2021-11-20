Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國官媒再曝彭帥近期生活照 2大疑點引發高度討論

在最新發出的照片中，彭帥手拿「中國國寶」熊貓玩偶，後方放置與中國被禁卡通角色「小熊維尼」合照的相框照片，引發外界高度討論。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/20 14:30
中國官媒轉發聲稱是彭帥近期在微信朋友圈發的生活照，再度為她向外界報平安。（圖/環球電視網國際中心記者沈詩偉推特）

中國官媒轉發聲稱是彭帥近期在微信朋友圈發的生活照，再度為她向外界報平安。（圖/環球電視網國際中心記者沈詩偉推特）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國網球女將彭帥「被消失」事件引發國際媒體高度關注，19日中國官媒記者在Twitter上轉發一張聲稱是彭帥的生活照，照片中彭帥手拿熊貓玩偶，後方放置與維尼合照的相框照片，照片氛圍詭異，讓外媒提出2大費解疑點。

中國網球女將彭帥遭中國官員張高麗性侵事件曝光後，就在媒體與社會的眼皮底下徹底消失了，不過近期中國官媒持續發出聲稱是彭帥本人的聲明與生活照，強調彭帥過得很好，並沒有如外界所說「被消失」一事，不過在最新發出的照片中，彭帥手拿「中國國寶」熊貓玩偶，後方放置與維尼合照的相框照片，引發外界高度討論。

有媒體指出，熊貓玩偶是代表中國「國寶」，但發音同「國保」，有國家保安一意，而彭帥背後放置的相框照片中，有著被中國領導人習近平禁止使用的維尼角色，種種巧合讓媒體質疑不知彭帥是否別有用心。

再來，CNN提出第2個疑點，質疑為何彭帥無法為自己發聲，所有她的近況都是由中國官媒代為轉發，說「你看她沒事」。CNN記者懷疑彭帥完全被隔離，沒被告知外界情形或是她不被允許說出真相。

中國官媒中國環球電視網（CGTN） 17日在Twitter發出一則電郵截圖，聲稱是彭帥親筆撰寫，內容大致上是向外界報平安，並強調過去的指控皆非真實，還說外媒的報導都沒有經過她的同意。

19日一名自稱是CGTN記者沈詩偉的用戶在Twitter上轉發三張彭帥的生活照，並說明這是彭帥在微信朋友圈中的照片，強調她目前並沒有像外界說的一樣消失。

對此，聯合國人權事務相關單位已呼籲當局針對彭帥的指控進行調查，同時和中國喊話，表示希望讓外界知道關於她的下落和她是否健康。而世界女子職業網球協會（WTA）也響應支持彭帥的行動，WTA主席表示，若中國無法調查並交代彭帥的狀況，WTA不惜損失數億美元，也會撤出在中國的業務。

美國名將小威廉絲（Serena Williams）也發出推文，強調「此事必須調查，我們絕不能保持沉默」，並附上主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai），盼能引發社會持續關注。
彭帥
中國官媒
CGTN
WTA

相關新聞

彭帥親回失蹤疑雲？ 中國官媒轉貼彭帥詭異郵件 WTA主席表擔憂
彭帥親回失蹤疑雲？ 中國官媒轉貼彭帥詭異郵件 WTA主席表擔憂
2021/11/18 11:09
「#彭帥在哪裡」中國女網名將自爆遭前高官性侵　世界女網協會安靜10多天終於聲援
「#彭帥在哪裡」中國女網名將自爆遭前高官性侵　世界女網協會安靜10多天終於聲援
2021/11/15 12:05
德語媒體：北京冬奧與彭帥事件
德語媒體：北京冬奧與彭帥事件
2021/11/05 15:26
【總理與我】中國網球名將彭帥與高官爆不倫戀 網路全面封殺連韓劇都遭殃
【總理與我】中國網球名將彭帥與高官爆不倫戀 網路全面封殺連韓劇都遭殃
2021/11/04 17:31
中國虛構的法國記者真有其人？接受專訪坦承曾用假名撰文
中國虛構的法國記者真有其人？接受專訪坦承曾用假名撰文
2021/04/04 12:17

更新時間 : 2021-11-20 15:54 GMT+08:00

最受歡迎

台灣混打意願登記「限時6小時」！11/18上午10時起第1劑AZ接種者手腳要快
台灣混打意願登記「限時6小時」！11/18上午10時起第1劑AZ接種者手腳要快
台灣第14期加開混打預約！11/19上午10起 限時6小時 11/20起施打
台灣第14期加開混打預約！11/19上午10起 限時6小時 11/20起施打
台大混打疫苗期中報告出爐　「AZ+莫德納」抗體較佳但副作用強　間隔8週效果優
台大混打疫苗期中報告出爐　「AZ+莫德納」抗體較佳但副作用強　間隔8週效果優
台灣疫苗混打計畫出爐！第15輪符合AZ第2劑資格者　可選BNT或莫德納疫苗
台灣疫苗混打計畫出爐！第15輪符合AZ第2劑資格者　可選BNT或莫德納疫苗
莊人祥：11月混打不跳票　台灣第15期疫苗預約規畫最快明日出爐
莊人祥：11月混打不跳票　台灣第15期疫苗預約規畫最快明日出爐
2021年壓軸天文大景「月偏食」11/19登場　全台灣都可以看到
2021年壓軸天文大景「月偏食」11/19登場　全台灣都可以看到
【台灣第14輪混打延長至11月24日】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
【台灣第14輪混打延長至11月24日】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
富邦旗下台股ETF 配息末班車11/16除息
富邦旗下台股ETF 配息末班車11/16除息
春節檢疫「7+7」方案　17日開放預訂集中檢疫所　台灣指揮中心：持假疫苗證明將依法送辦
春節檢疫「7+7」方案　17日開放預訂集中檢疫所　台灣指揮中心：持假疫苗證明將依法送辦
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康