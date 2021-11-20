台灣11/20新增4例COVID-19境外移入確定病例　分別來自緬甸、越南、印尼

此為示意照(中央流行疫情指揮中心日前宣布外籍移工重啟入境，17日晚間首批共7名看護移工搭機來台，勞動部也派員到場接機，宣導相關注意事項。... 此為示意照(中央流行疫情指揮中心日前宣布外籍移工重啟入境，17日晚間首批共7名看護移工搭機來台，勞動部也派員到場接機，宣導相關注意事項。)中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增4例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至30多歲，分別自緬甸(案16628)、越南(2例，案16629、案16630)、印尼(案16631)入境，入境日介於今(2021)年11月5日至11月18日；詳如下表。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,520例確診，分別為1,876例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。