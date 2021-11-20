冬季來臨新冠肺炎重返歐洲•多國宣布最新封鎖政策　在荷蘭引爆警民衝突

荷蘭民眾對政府試圖推出的疫苗護照政策感到不滿，鹿特丹甚至爆發大規模示威（美聯社） 荷蘭民眾對政府試圖推出的疫苗護照政策感到不滿，鹿特丹甚至爆發大規模示威（美聯社）

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 雖然新冠肺炎疫苗已經開打多時，隨著冬季來臨，病毒又開始活躍了起來，多個國家出現確診病例攀升的狀況，其中又以奧地利、荷蘭最為嚴重，多國已經實行更嚴格的防疫規範，並引發民眾的抗議。

雖然長期以來各國都避免強迫要求民眾接種疫苗，不過因為假消息流竄以及政治因素介入等原因，奧地利的接種率實在是太低，每三人中就有一人未接種，是西歐接種率最低的國家之一，這也讓奧地利直接成為全歐第一個在新一波疫情中，單日每10萬人確診數突破1050人的國家。

奧地利總理查倫柏(Alexander Schallenberg)在與全國9個邦的首長會面後指出，由於不希望出現第五波大爆發，奧地利全國將於下周一(22日)進入最長為期20天的封鎖狀態，政府同時也在研議，未來可能會以明文法律規定，要求自明(2022)年2月1日起，全國國民皆須接種疫苗。

奧地利並不是唯一再次封鎖的國家，隨著德國的確診數也開始上升，衛生部長史潘(Jens Spahn)已將疫情定調為全國緊急狀態，國會已開始討論是否要立法要求人們在搭乘大眾運輸與進入工作場所時必須出示疫苗護照，而與奧地利接壤的巴伐利亞邦更是直接宣布「無接種者封鎖」，並取消所有聖誕市集的安排。

確診人數增加速度僅次於奧地利的荷蘭也於上周日宣布封鎖三周，除強迫餐廳與商店必須提前關門外，跨年煙火也被「超前取消」。

荷蘭民眾對政府試圖推出的疫苗護照政策感到特別不滿，鹿特丹爆發了大規模的示威，並與警察發生了激烈的肢體衝突，多輛警車遭到縱火，警察則被迫以鎮暴水車與橡膠子彈進行還擊，鹿特丹車站還一度因為抗議過於暴力而被迫關閉。