【更新】北市診所疫苗接種再出包•打流感錯拿AZ　衛生局: 診所暫停服務•轉介660人至鄰近醫療院所

更新時間: 2021-11-20 12:28

首次發稿: 2021-11-20 11:54

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市又有診所打錯疫苗，1名接種過BNT的民眾要打流感疫苗，卻被打成AZ。衛生局已啟動健康關懷，並暫停此診所接種服務。

指揮中心發言人莊人祥今天(20日) 表示，這名遭誤打民眾即使不慎混打AZ，也視為完整接種，無需補打。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種錯誤事件頻傳，台北市日前也發生大安區某診所將23名要接種AZ第2劑的民眾誤打成莫德納疫苗，以及替1名要打流感疫苗的民眾誤打成莫德納疫苗事件。

根據中央社，莊人祥20日指出，這名要打流感疫苗，卻被打成AZ的民眾目前無異狀，即使BNT混打到AZ，仍視為完整接種，無需再補打。診所當下即發現異常，並向民眾解釋混打可能的副作用，預計25日安排回診追蹤，衛生局已啟動健康關懷。

莊人祥說，衛生局要求該診所暫停COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，至確認完成改善為止，原先預約在此診所接種者，由衛生單位另外安排至其他鄰近的合約院所施打，不會因此影響一般民眾施打疫苗權利。

由於近期類似事件頻傳，指揮中心已要求包含台北市衛生局等各縣市衛生局，提醒各轄區合約院所，盡量不要在同一天執行COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，莊人祥舉例說明，診所可訂接種COVID-19疫苗日，當天就不要進行流感疫苗施打及門診服務，希望減少類似事件發生機會。

北市衛生局今天(20日) 稍早發布新聞稿表示，接獲通報，某診所18日原本要替民眾接種流感疫苗，卻誤打成AZ疫苗，而這民眾已在10月打第1劑BNT疫苗。

衛生局指出，此診所18日有流感疫苗接種與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，民眾原本要施打自費流感疫苗，因現場醫護人員未落實三讀五對，不慎拿錯疫苗。

診所當下即發現異常，並向民眾解釋混打可能的副作用及安排回診追蹤，民眾於診所觀察30分鐘無不適後離開。

衛生局已啟動健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，暫停此診所流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，至確認完成改善為止，預約在此診所接種的660人，已安排轉介至鄰近醫療院所。