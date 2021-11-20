Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【更新】北市診所疫苗接種再出包•打流感錯拿AZ　衛生局: 診所暫停服務•轉介660人至鄰近醫療院所

▲北市衛生局指出，此診所18日有流感疫苗接種與COVID-19 疫苗接種，民眾原本要施打自費流感疫苗，因現場醫護人員未落實三讀五對，不慎拿錯疫苗。▲指揮中心發言人莊人祥今天(20日) 表示，這名遭誤打民眾即使不慎混打AZ，也視為完整接種，無需補打。▲指揮中心已要求包含台北市衛生局等各縣市衛生局，提醒各轄區合約院所，盡量不要在同一天執行COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/20 11:54
(示意圖/Getty Images)

(示意圖/Getty Images)

更新時間: 2021-11-20 12:28

首次發稿: 2021-11-20 11:54

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市又有診所打錯疫苗，1名接種過BNT的民眾要打流感疫苗，卻被打成AZ。衛生局已啟動健康關懷，並暫停此診所接種服務。

指揮中心發言人莊人祥今天(20日) 表示，這名遭誤打民眾即使不慎混打AZ，也視為完整接種，無需補打。

近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種錯誤事件頻傳，台北市日前也發生大安區某診所將23名要接種AZ第2劑的民眾誤打成莫德納疫苗，以及替1名要打流感疫苗的民眾誤打成莫德納疫苗事件。

根據中央社，莊人祥20日指出，這名要打流感疫苗，卻被打成AZ的民眾目前無異狀，即使BNT混打到AZ，仍視為完整接種，無需再補打。診所當下即發現異常，並向民眾解釋混打可能的副作用，預計25日安排回診追蹤，衛生局已啟動健康關懷。

莊人祥說，衛生局要求該診所暫停COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，至確認完成改善為止，原先預約在此診所接種者，由衛生單位另外安排至其他鄰近的合約院所施打，不會因此影響一般民眾施打疫苗權利。

由於近期類似事件頻傳，指揮中心已要求包含台北市衛生局等各縣市衛生局，提醒各轄區合約院所，盡量不要在同一天執行COVID-19疫苗及流感疫苗接種服務，莊人祥舉例說明，診所可訂接種COVID-19疫苗日，當天就不要進行流感疫苗施打及門診服務，希望減少類似事件發生機會。

北市衛生局今天(20日) 稍早發布新聞稿表示，接獲通報，某診所18日原本要替民眾接種流感疫苗，卻誤打成AZ疫苗，而這民眾已在10月打第1劑BNT疫苗。

衛生局指出，此診所18日有流感疫苗接種與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，民眾原本要施打自費流感疫苗，因現場醫護人員未落實三讀五對，不慎拿錯疫苗。

診所當下即發現異常，並向民眾解釋混打可能的副作用及安排回診追蹤，民眾於診所觀察30分鐘無不適後離開。

衛生局已啟動健康關懷，並通報衛生福利部疾病管制署，暫停此診所流感疫苗及COVID-19疫苗接種服務，至確認完成改善為止，預約在此診所接種的660人，已安排轉介至鄰近醫療院所。
診所
疫苗
接種
出包
流感
AZ
莊人祥
完全接種

相關新聞

非洲缺疫苗卻未爆大規模疫情 科學家抓破頭想不通
非洲缺疫苗卻未爆大規模疫情 科學家抓破頭想不通
2021/11/19 20:15
台灣第三劑疫苗預計明年1月底開打　將以同廠牌為主
台灣第三劑疫苗預計明年1月底開打　將以同廠牌為主
2021/11/19 17:21
【最新】台灣11/19新增10境外移入案•首見接種3劑中國疫苗確診病例　陳時中：第14期疫苗混打延長至11/24
【最新】台灣11/19新增10境外移入案•首見接種3劑中國疫苗確診病例　陳時中：第14期疫苗混打延長至11/24
2021/11/19 16:08
台灣第14期加開混打預約！11/19上午10起 限時6小時 11/20起施打
台灣第14期加開混打預約！11/19上午10起 限時6小時 11/20起施打
2021/11/18 15:25
11/18台灣增3例境外移入　自購莫德納疫苗609多萬劑今下午全數到貨
11/18台灣增3例境外移入　自購莫德納疫苗609多萬劑今下午全數到貨
2021/11/18 14:20

更新時間 : 2021-11-20 12:50 GMT+08:00

最受歡迎

台灣混打意願登記「限時6小時」！11/18上午10時起第1劑AZ接種者手腳要快
台灣混打意願登記「限時6小時」！11/18上午10時起第1劑AZ接種者手腳要快
台灣第14期加開混打預約！11/19上午10起 限時6小時 11/20起施打
台灣第14期加開混打預約！11/19上午10起 限時6小時 11/20起施打
台大混打疫苗期中報告出爐　「AZ+莫德納」抗體較佳但副作用強　間隔8週效果優
台大混打疫苗期中報告出爐　「AZ+莫德納」抗體較佳但副作用強　間隔8週效果優
台灣疫苗混打計畫出爐！第15輪符合AZ第2劑資格者　可選BNT或莫德納疫苗
台灣疫苗混打計畫出爐！第15輪符合AZ第2劑資格者　可選BNT或莫德納疫苗
莊人祥：11月混打不跳票　台灣第15期疫苗預約規畫最快明日出爐
莊人祥：11月混打不跳票　台灣第15期疫苗預約規畫最快明日出爐
2021年壓軸天文大景「月偏食」11/19登場　全台灣都可以看到
2021年壓軸天文大景「月偏食」11/19登場　全台灣都可以看到
【台灣第14輪混打延長至11月24日】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
【台灣第14輪混打延長至11月24日】台北市政府: 23家醫院可預約疫苗接種•15站點隨到隨打
富邦旗下台股ETF 配息末班車11/16除息
富邦旗下台股ETF 配息末班車11/16除息
春節檢疫「7+7」方案　17日開放預訂集中檢疫所　台灣指揮中心：持假疫苗證明將依法送辦
春節檢疫「7+7」方案　17日開放預訂集中檢疫所　台灣指揮中心：持假疫苗證明將依法送辦
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康
中獎了嗎？台灣藝FUN券最後一波幸運兒揭曉　憑券至威秀影城消費抽電影免費看好康