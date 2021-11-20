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【台灣天文館直播解說】82年來最大月偏食　11/19晚間登場　

今年第2次月食昨(19日)登場，是台灣自1939年也就是82年以來可見食分最大的月偏食。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/20 09:49
圖為2015年4月4日發生的月偏食。（台北市立天文館提供）中央社

圖為2015年4月4日發生的月偏食。（台北市立天文館提供）中央社

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導) 今年第2次月食昨(19日)登場，是台灣自1939年也就是82年以來可見食分最大的月偏食，夜色由「紅月亮」拉開序幕，傍晚5時3分升起時就是食甚，太陽在5時5分落下後，月球已完整浮到地平線上，所以民眾若望向東方無遮蔽處，將可看見深紅色滿月自地平線緩緩升起奇景。

天文館網站介紹，11月19日月偏食為第126沙羅序列中第45次，北美洲及俄國堪察加半島全程可見，臺灣與東亞、南亞東部及澳洲等地可見月出帶食。

本次月偏食的本影食分高達0.979（月球視直徑之97.9％進入地球本影），相當於99.09%的月球盤面被地球本影掩入，已非常接近全食的程度（100%掩入），不僅是自1939年以來臺灣可見食分最大的月偏食，同時也是自1440年2月之後至2669年2月前，全球所見持續時間最長的月偏食！

【台灣天文館直播解說】82年來最大月偏食　11/19晚間登場　

圖表來源: 網路天文館

【台灣天文館直播解說】82年來最大月偏食　11/19晚間登場　

82年來最大月偏食在11月19日登場, 上圖為月偏食部分過程 (原圖:中央社; TN後製合成)

【台灣天文館直播解說】82年來最大月偏食　11/19晚間登場　
圖表來源: 網路天文館

天文館指出，本次月偏食臺灣可見「月出帶食」，當日17:03月升之時亦即食甚之時，兩分鐘後17:05日落，整個月球也浮出地平線上，所以民眾若在東方無遮蔽處，將可看見深紅色滿月自地平線緩緩升起的奇景。隨著暮色漸深，月亮也逐漸離開地球本影而恢復光明，至18:47復圓，其間共歷時1小時44分。20:06為半影食終，在此前會見到滿月亮度比平常稍暗。建議要到東方幾乎無遮蔽的地點，才有機會看到較完整過程。月食現象可僅用肉眼觀賞，若配合雙筒及小型望遠鏡或攝影，可觀察到更多月食細節的變化。

月食並非罕見天象，以本影月食來說，全球每年最多可發生3次。21世紀共有228次月食，包括月全食85次(37%)、月偏食57次(25%)、半影月食86次(38%)；臺灣可見其中的161次，包括月全食63次(39%)、月偏食38次(24%)以及半影月食60次(37%)，可以全程觀賞全食階段最精彩「紅月亮」奇景的有41次，但也有13次完全看不到全食，甚至只能看到半影食的階段。

臺灣可見月食：
★ 月全食：
上一次：2021年5月26日（月出帶食）
下一次：2022年11月8日（月出帶食）
★ 臺灣全程可見的月全食：
上一次：2018年1月31日
下一次：2025年9月08日
月偏食
天文館

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更新時間 : 2021-11-20 11:23 GMT+08:00

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