台灣2國立大學校長擬任文化大學董事　教育部：審核中

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）有媒體報導，中國文化大學董事會改選，包括台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞等人入列新董事名單。教育部今天說，國立大學校長若要兼任私校董事，依法須經許可，目前正依法規審核中。

中國文化大學第18屆董事原有11人，原董事長張鏡湖在108年11月過世後，剩下10人，表決時經常形成僵局。台灣士林地方法院今年7月23日裁定，由前台大副校長陳泰然出任臨時董事，代行董事長職權。

文大董事會於今年9月13日改選第18屆董事長，陳泰然勝出，成為第18屆董事長，任務為召集會議，改選出第19屆董事。

教育部19日以文字回應指出，文大董事會已於11月10日召開會議改選第19屆董事，並於17日會報改選資料到教育部，目前正依「私校法」等相關規定審核程序及董事資格。對於外傳的文大新董事第19屆完整名單，教育部目前未證實。

部分媒體報導，文大送出的新董事名單包括台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞，兩人都是現任國立大學校長，恐有兼職疑慮。

教育部解釋，依「公務員服務法」規定，公務員兼任非以營利為目的事業或團體職務，無論是否受有報酬，應經服務機關許可，機關首長應經上級主管機關許可。

教育部表示，國立大學校長為公務員服務法適用對象，如要兼任私立學校董事，應依相關規定報經教育部許可。

另外，文大校長徐興慶的任期將於11月22日屆滿，中央社引述教育部表示，已函請文大董事會擇定代理校長。依照文大自己的組織規程，校長因故出缺而新任校長尚未完成遴選時，須由董事會指派副校長、教務長、學務長、總務長依序代理校長。