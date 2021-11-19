非洲缺疫苗卻未爆大規模疫情 科學家抓破頭想不通

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）自新冠肺炎（COVID-19）爆發以來，公衛專家始終憂心疫情將席捲非洲，奪走數百萬條人命，但兩年即將過去，既無豐沛醫療資源也苦等不到疫苗的非洲，卻未如專家預測出現災難式的疫情，科學家百思不得其解，到底是什麼神秘力量為這塊大陸當下災厄？

根據美聯社，非洲目前僅6%人口完整接種疫苗，但數個月以來，卻都是世界衛生組織（WHO）週報中「疫情最輕微」的區域。在非洲人口最多、有著2億人口的奈及利亞，約有3,000個新冠死亡案例。 相較之下，美國是每兩三天就會通報如此多的死亡數字。

南非顯然是非洲疫情最嚴重的國家，死亡人數89,000人居冠，但其他國家並無大宗新冠病歿數。WHO數據顯示，在全球COVID死亡數字中，美洲與歐洲各占46%與29%，非洲則僅占3%。

推測原因，年齡與都市化程度可能扮演了重要角色。非洲人口平均只有20歲，相較於西歐的43歲，年輕許多，再加上都市化程度低，又常在戶外活動，或許因此降低了病毒的衝擊。目前已有多項研究，欲從基因面與其他疾病的染疫狀況，來探究COVID-19未在非洲釀災的原因。

此外，愛丁堡大學公衛專家Devi Sridhar認為，非洲領袖的防疫努力並未獲得表彰。許多國家在病毒尚未入侵時即關閉國界，再加上已有因應伊波拉、小兒麻痺、瘧疾等傳染病的豐富經驗，非洲各國雖資源匱乏，在COVID病毒面前，展現了應有的謙卑態度。

儘管如此，非洲專家仍不敢大意，強調就算暫時獲得喘息，防疫仍不可有一絲懈怠，疫苗仍是一大利器，必須儘速取得，以免未來會如歐洲，遭到一波波「外溢」的病毒侵襲。