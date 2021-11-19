【音樂祭踩踏意外】Travis Scott將面臨近30億美元賠償金 約140起訴訟

美國知名饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）5日在德州休士頓舉辦天文音樂祭（Astroworld Festival），卻爆發踩... 美國知名饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）5日在德州休士頓舉辦天文音樂祭（Astroworld Festival），卻爆發踩踏事故，目前累積死亡已達10人。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國歌手歌手崔維斯史考特（Travis Scott）5日的演出中發生聽眾推擠踩踏意外，導致10人死亡、300人受傷，目前已有超過百人向Travis Scott本人以及主辦方求償，賠償金高達30億美元（約台幣900億）。

根據CNN，經過5日在德州休士頓舉辦天文音樂祭（Astroworld Festival）的踩踏傷亡意外後，已有約140起針對向Travis Scott本人以及主辦方Live Nation、Apple Music、NRG體育場(NRG Park)的訴訟，而Travis Scott的經紀人表示，他正在積極找尋受害者家屬的聯繫方式。

提起訴訟者表示，在表演中Travis Scott試圖「煽動群眾」引發暴動，此外，許多表演當天的影片顯示，當時有聽眾爬上舞台，向Live Nation僱用的保全叫喊「有人死了！」卻未獲理會，其他影片也可以看到演出到一半有救護人員進入會場，不過表演並未停止。

根據媒體，由律師 Thomas J. Henry 代理282名音樂節相關原告提出的集體訴訟，將向Travis Scott及相關單位求償20億美元，而另一位律師 Tony Buzbee 代表125人提出的告訴中，則要求賠償 7.5億美元。

在 Thomas J. Henry 的聲明中指出，「被告想從這次活動中賺取巨額利潤，卻選擇偷工減料、規避責任，將與會者置於危險之中。」至於為何Apple Music也遭告，原因是「Apple Music 的攝影機架設位置限制了許多觀眾進退場，這種危險的情況使人群無法順利分散。」

目前網路風向也呈一面倒，大量粉絲反對Travis Scott在演出中忽視呼救信號的自私表現。過去Travis Scott曾因為一名粉絲嘗試拔取他腳上的鞋子而暫停表演，在台上破口大罵，與這次踩踏意外中忽視粉絲求救繼續表演的情況呈現對比，讓大量粉絲相當不諒解，在網路上批評Travis Scott。

這場意外中其他死者的年齡為9歲到27歲不等，目前已有10人因此死亡，當天則約有300人受傷並在音樂祭現場接受治療，重傷者有13人。