金融時報：巴西亞馬遜雨林遭濫伐 創15年新高

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導） 英國金融時報報導，巴西雅馬遜雨林面臨15年來最嚴重的濫墾濫伐，損失面積1年來劇增22%，讓外界質疑當局扭轉森林砍伐趨勢的承諾是否僅是空頭支票。

據巴西國家太空署（INPE）18日發佈數據顯示，2020年8月到2021年7月，超過1萬3235平方公里雨林遭夷為平地，是自2005到2006年1萬4286平方公里森林遭砍伐以來，最大的減縮面積。

而在總統波索納洛（Jair Bolsonaro）執政下，亞馬遜森林砍伐一連第3年增加，過去三年已縮減逾3萬公里的森林覆蓋面積，相當於一個比利時大小。

而在數週前的COP26聯合國氣候峰會上，巴西才承諾在本世紀末消除非法砍伐森林，贏得國際讚譽。這一數據的釋出無疑狠狠打了巴西當局的臉。

反對人士質疑，波索納洛反對環保組織組織在雨林的實地監測，加劇森林濫伐的情況。一名駐雨林的環境執法者表示，非法團體如今堅信，他們可以在保護區或原住民的土地上動手。

巴西環境部長雷特（Joaquim Leite）對此表示，公布的數據並未確實反映出過去幾個月政府的努力，包括增聘700名環境執法人員以及分配更多資金給環保機構，都尚未顯現成效。

巴西的雨林遭濫伐情形也將影響該國與國際，特別是歐盟國家的關係。本週稍早，歐盟主管環境及海洋事務的專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevicius）曾向金融時報表示，布魯塞爾當局周三（17日）將公布反砍伐森林法草案，禁止從有毀損雨林風險的地區進口牛肉、黃豆、棕櫚油、咖啡、可可和木材等六種農產品。這六種產品約占歐盟商品進口的19%。

該草案若通過，歐盟將要求公司證明，所販售到歐盟單一市場的產品不會因農業使用而造成非法森林砍伐或退化。