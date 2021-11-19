開發中國家慢性病人數暴增！研究人員：紅肉、加工肉擴大進口惹的禍

富含紅肉和加工肉品的飲食會對健康造成不利影響。（圖/路透社） 富含紅肉和加工肉品的飲食會對健康造成不利影響。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）與肉類消費相關的慢性疾病死亡人數近幾十年來不斷增加，然而研究人員卻發現其中有很大的地域性差異，比對154個國家和地區數據，結果發現許多發展中國家因快速都市化和收入增加，對紅肉和加工肉品需求增加，導致慢性病人數暴增。

中央社報導，這項研究在「英國醫學期刊」（British Medical Journal）上刊登，涉及154個國家和地區的數據。研究人員利用聯合國糧農組織（FAO）的肉類進出口數據，找出世界上紅肉和加工肉品越來越盛行的地區，並專注於搜集大腸直腸癌、第2型糖尿病和冠狀動脈心臟病的發病率和死亡率數據，因為這三大疾病和紅肉與加工肉的攝取密切相關。

而後，研究人員根據「全球疾病負擔」（Global Burden of Disease, GBD）的健康數據來檢視這些發現。他們得出在1993年至2018年間，全球與肉類消費相關的死亡人數增加近75%，但地理區域差異很大——已開發國家的相關死亡增加55%，但發展中國家的增加率更高達157%。

在這段期間中，研究人員發現全球紅肉與加工肉貿易中，發展中國家擴大進口，對紅肉和加工肉品進口的依賴呈指數型增長，而富裕國家則擴大出口。

推斷原因，研究人員認為開發中國家死亡人數更高是因為，這些國家為了滿足快速都市化和收入增加，不斷增加肉品需求，加上幾乎沒有和『可持續飲食』相關的國際倡議和國家指導方針，因此國際肉品貿易的外溢效應問題仍在。

由於該研究屬於這是觀察性研究，只能提出問題，不能證實肉類貿易與飲食相關疾病間的因果關係，不過在許多醫學報告中，都有明確證據顯示富含紅肉和加工肉品的飲食會對健康造成不利影響。