跟騷法八大行為可判5年 婦團：遺憾仍限定「性或性別」相關

跟蹤騷擾防制法歷經六年，在今（19）日於立法院三讀通過。（圖／中央社） 跟蹤騷擾防制法歷經六年，在今（19）日於立法院三讀通過。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）歷經6年，立法院會今（19）日三讀通過跟蹤騷擾防制法，內政部表示，將於半年內完成員警相關教育訓練，及配套子法訂定。婦團則對於法案仍將跟騷行為限於與「性或性別」有關範圍，且保護令申請以取得警察書面告誡為要件，表示遺憾。

內政部指出，法案明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關的8大類行為，如監視、跟蹤、盯梢、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

內政部說，法案規範，跟蹤騷擾行為就是犯罪（告訴乃論），得處1年以下有期徒刑或併科新台幣10萬元以下罰金，如有攜帶凶器或其他危險物品，加重處5年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金。

法案也明定，為保護被害人安全，警察除得啟動犯罪調查、發動相關刑事強制處分外，並同時以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；行為人如有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令，而有反覆實行之虞者，法院並得預防性羈押。

內政部指出，跟蹤騷擾防制法能即時保護被害人安全，將於公布後6個月施行，並儘速於半年內完成員警執行新措施的教育訓練，以及訂定配套子法；同時也將於新法施行3年內，針對實務執行狀況提出研析報告，持續檢討精進。

然而婦團聯合聲明指出，法案內容仍將跟蹤騷擾行為受限於與「性或性別」有關的範圍、保護令之聲請仍以取得警察書面告誡為要件、以及警察之「書面告誡」欠缺即時性、明確性與效果，對此婦團仍感到遺憾與不解。

聲明呼籲，通過後，行政機關研擬相關子法規定及作業程序時，務必邀請婦女團體與民間相關團體參與討論，提供被害人服務經驗與實務處理建議，以完善法制，有助跟騷法有效施行；

婦團強調，跟蹤騷擾行為定義涉及「與性或性別有關」部分，主管機關應明確定義其行為範圍，應審酌跟蹤騷擾行為態樣未必「與性或性別有關」，且不應僅限於動機判斷，而需考量跟蹤騷擾行為造成傷害，並徹底檢討其與「性騷三法」定義相異性，避免該定義失於狹義，無法有效遏止跟騷行為。

聲明指出，為避免出現保護被害人缺口，主管機關接獲民眾報案，不應以「與性或性別無關」拒絕受理或勸喻撤回，並應於跟騷法施行後2年內，檢討因上開要件而未成立跟蹤騷擾行為案件，研議跟騷法修正方向。

婦團還要求，主管機關與各相關單位應立即規劃、研擬跟騷法施行後之相關施行規範、細節與配套措施，配置應有的資源與人力，以使能有效施行；主管機關與各相關單位應積極規劃展開教育訓練，並廣為宣導跟蹤騷擾防治觀念與措施，促進社會大眾認識，提升社會整體防效能。