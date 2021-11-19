北富銀力挺淨零碳排 攜手台汽電簽署綠電合約 年降碳排放達350公噸

為加速達成淨零碳排目標， 台北富邦銀行推出多項創新節能減碳措施，當中包括和台汽電綠能公司簽署綠電購電合約，並在全台135間分行 全面實施無紙化電子簽章服務，預計每年可節省162萬張業務用紙， 運用數位創新促動永續發展、實踐低碳營運。

北富銀表示， 綠電是指生產過程中二氧化碳排放量為零或趨近於零的電力， 來源包含太陽能、風力、水力、生質能、地熱等， 因生產過程碳排低，對環境衝擊也相對較小， 故在全球要求淨零碳排時，企業達標關鍵便是供應鏈100%使用綠 電。為貫徹永續發展，北富銀特別與台汽電綠能簽訂長達20年的綠 電購電合約，自2022年起，預計每年購入約70萬度綠電以 支應營運所需。這次合作初步將在北富銀中山大樓試行， 屆時該大樓約30%的用電會改由綠電供給， 成為富邦金控首個導入綠電的據點，預估每年可減碳約350公噸， 相當於一座大安森林公園全年碳吸收量。

此外，北富銀積極推動數位轉型，從日常營運著手降低碳排放。 目前全台135間分行皆已完成電子簽章服務建置， 以往客戶臨櫃辦理申請開戶、卡片掛失補發、 基本資料變更等業務時，皆需要在紙本上簽章， 現在北富銀全面導入電子簽章服務， 客戶只要在櫃檯電子平板上簽名，即可快速完成申辦， 不僅能節約紙張使用，還可以縮短櫃檯人員手工整理及登打時間， 有效提升作業效能；在當前防疫需求下也有助減少實體接觸， 降低人際傳染風險，發揮零紙本、零落地、零接觸的多元淨零效益。

以永續為長期營運目標，北富銀有計畫性地推行多項節能減碳行動， 包括全面選用符合節能標章、環保標章、綠建材標章等產品， 落實綠色採購；更換LED節能燈具、 汰換老舊耗能之空調及電梯設備等，積極打造綠色友善環境，取得I SO14001環境管理認證。同時， 北富銀持續支持再生能源發展，2014~2017年參與富邦金控 綠電認購計畫，由富邦金控統籌向台電認購綠電， 累計認購綠電度數為474.8 萬度，連續四年蟬聯金融服務業之首；2018年起導入ISO 50001能源管理認證，並於中山大樓建置太陽能光電板， 年發電量近4萬度，取得66張再生能源憑證， 獲頒台北市政府環保局「台北市節能領導獎」優等獎等殊榮， 推動綠色營運成果卓著。