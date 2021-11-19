臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.71% 上市股票總市值達54.85兆元

根據臺灣證券交易所統計，2021年11月19日發行量加權股價指數收盤為17,818.31點，較上週(11月12日)的17,518.13點上漲300.18點，漲幅約為1.71%，台灣50指數收盤為14,023.96點，較上週的13,734.83點上漲289.13點，漲幅約為2.11%，寶島股價指數收盤為20,360.07點，較上週的19,988.18點上漲371.89點，漲幅約為1.86%。產業別指數方面，漲幅以光電類指數上漲4.50%為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌5.02%為最大，未含金融類指數上漲238.34點，漲幅約為1.56%，未含電子類指數上漲112.30點，漲幅約為0.58%，未含金融電子類指數下跌66.61點，跌幅約為0.40%。

臺灣證交所表示，這週的集中交易市場總成交金額為1兆9,666.41億元，全體上市股票成交金額為1兆9,060.77億元，股票成交量週轉率為4.25%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類6,993.03億元，占全體上市股票交易金額36.69%

第二名，航運類2,966.99億元，占全體上市股票交易金額15.57%

第三名，電子零組件類1,766.41億元，占全體上市股票交易金額9.27%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類21.05%

第二名，光電類10.70%

第三名，電子零組件類7.73%

累計今年年初開盤迄今共215個交易日，集中市場總成交金額為86兆6,201.51億元，市場日平均成交金額為4,028.84億元，股票成交量週轉率為187.29%，股票日平均成交量週轉率為0.87%。

2021年11月19日全體上市公司市場總值為新台幣54兆8,482.98億元，較上週(2021年11月12日)市值53兆9,125.19億元增加9,357.79億元，增幅約為1.74﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)