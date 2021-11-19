台灣圓山大飯店彩虹紀念酒支持LGBTQIA+　方序中操刀OMAR威士忌酒標設計

2021 圓山大飯店彩虹紀念酒之名「HUE」由方序中操刀酒標設計，背後意涵展現愛的多元樣貌，如同光譜上的色彩繽紛絢爛。(圖/文化總會) 2021 圓山大飯店彩虹紀念酒之名「HUE」由方序中操刀酒標設計，背後意涵展現愛的多元樣貌，如同光譜上的色彩繽紛絢爛。(圖/文化總會)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2021 圓山大飯店彩虹紀念酒之名「HUE」由方序中操刀酒標設計，背後意涵展現愛的多元樣貌，如同光譜上的色彩繽紛絢爛。

已連續四年響應同志遊行的文化總會， 今年也盼能持續為台灣令人驕傲的性別平權喝采， 特別跨界與台灣重要文化地標的圓山大飯店、三金設計師方序中， 攜手與台灣菸酒南投酒廠OMAR威士忌合作推出聯名酒款「202 1 圓山大飯店彩虹紀念酒 - HUE 」，在驕傲月共同慶祝多元性別族群的多樣性與包容性， 並期望展現愛的多元樣貌。

初衷來自於期盼能與大眾攜手、 共同擁抱多元性別族群的圓山大飯店，董事長林育生認為， 善盡社會責任並認同普世主流價值是圓山的核心理念之一， 更表示台灣身為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家， 是公民社會不凡的成就，「在性別平權以及人權議題上， 我們持續參與並付出更多努力。」 因此在驕傲月推出彩虹紀念聯名酒款， 期許大眾一同肯定這個被世界認可的台灣價值。

「HUE」酒標設計上， 則由文總邀請到具多次合作經驗的設計師方序中， 選用特殊的雷射貼標，在光線映照下折射出如彩虹般的閃耀霓光， 象徵驕傲飄揚的彩虹旗，並與 OMAR 威士忌醇厚溫潤的酒色相互輝映。「當所有顏色匯集時， 我們就成為光芒。」

方序中表示， 各種色彩匯聚成光便成為純淨明亮的白色， 因此包裝設計上使用大面積的留白， 搭配燙印珍珠膜而泛著虹光的旗幟圖樣；若將方型盒身並排陳列， 視覺上會形成綿延的彩虹旗海，而彩虹之下的愛無分你我。

文總表示，「HUE」不僅乘載著彩虹的驕傲與希望， 更代表友善包容融入日常，並以和諧共好的方式， 讓台灣邁向多元共好的未來。