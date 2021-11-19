【報你知•線上翻閱】台灣四大公投公報改版更好讀　中選會將提早於12/13起發送、首創有聲專線

公投熱血主播徐展元宣導篇(多國語言)
（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）四大公投將在12月18日投開票。中選會今天(11/19)表示，今年公投公報及電子書首次與台灣設計研究院合作，改版後讓民眾輕鬆閱讀、充分了解資訊；另也首創「有聲公投公報專線」，讓不便閱讀者方便聽取。
重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票，中選會今天發布新聞稿指出，中選會主委李進勇表示，30多年的選務作業累積穩定的基礎與民眾對中選會的信賴感，除繼續與時俱進革新各項法規與選務作業外，現在也是嘗試將選務導入設計美學的時機。
中選會指出，基於公民投票公報是協助民眾瞭解投票資訊、提案理由書及政府機關意見書的重要管道，為協助民眾獲得充分資訊，以審慎做出有意義的投票決定，中選會與台灣設計研究院合作，在公投公報編排上，導入美學思維進行優化，希望提供民眾耳目一新的閱讀體驗，增進民眾參與公共事務的興趣。
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圖/中選會
中選會說，歷經半年時間，台灣設計研究院與中選會共同創發、並率領顧問及設計團隊，提出公報創新設計，如公報刊頭由傳統的書法字體改為黑體，呈現簡潔、理性的效果；段落文字增加醒目標示；版面欄位以直式橫書並分多欄形式呈現，減少每行字數，減輕閱讀疲勞感。
另外，重新設計的版面讓每案都在同一頁面呈現，便利完整閱讀；新增透視視角的空間投票流程圖，以投票權人進入投票所投票視角呈現，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程。
中選會表示，公投公報依法將於投票日2日前發送到全國各家戶，但這次規劃提早至12月13日發送。
此次中選會也設計全新樣貌的公投公報電子書，採用與公投公報相近的設計元素、色調及構圖，以簡潔、俐落及適合跨載具平台閱讀為重點，公開於中選會網站及臉書專頁，並特別新增翻頁、超連結及跳頁閱讀等功能，便利民眾迅速搜尋所需資訊，也可輕鬆分享、轉傳。
另外，為服務身心障礙投票權人、閱讀不便的投票權人，中選會也首創「有聲公投公報專線」，02-2356- 5550（02-2356-我我我聆），讓民眾可用打電話的方式聆聽公投公報資訊。
中選會說，同時仍循例錄製有聲公投公報光碟發送，也將有聲公報音檔上傳至官網，並於紙本公報各案編號前加入QRcode，方便視障投票權人在親友協助下聆聽。
另外，為便利公投資訊傳播，中選會也將有聲公投公報搭配公投公報電子書圖像，製作成YouTube短片，歡迎民眾分享，增進投票權人瞭解公投案議題及正、反雙方意見。（網址：https://reurl.cc/YjojXl）