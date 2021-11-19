【報你知•線上翻閱】台灣四大公投公報改版更好讀　中選會將提早於12/13起發送、首創有聲專線

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）四大公投將在12月18日投開票。中選會今天(11/19)表示，今年公投公報及電子書首次與台灣設計研究院合作，改版後讓民眾輕鬆閱讀、充分了解資訊；另也首創「有聲公投公報專線」，讓不便閱讀者方便聽取。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案12月18日投票，中選會今天發布新聞稿指出，中選會主委李進勇表示，30多年的選務作業累積穩定的基礎與民眾對中選會的信賴感，除繼續與時俱進革新各項法規與選務作業外，現在也是嘗試將選務導入設計美學的時機。

中選會指出，基於公民投票公報是協助民眾瞭解投票資訊、提案理由書及政府機關意見書的重要管道，為協助民眾獲得充分資訊，以審慎做出有意義的投票決定，中選會與台灣設計研究院合作，在公投公報編排上，導入美學思維進行優化，希望提供民眾耳目一新的閱讀體驗，增進民眾參與公共事務的興趣。

四大公投報你知 線上翻閱超連結

圖/中選會

中選會說，歷經半年時間，台灣設計研究院與中選會共同創發、並率領顧問及設計團隊，提出公報創新設計，如公報刊頭由傳統的書法字體改為黑體，呈現簡潔、理性的效果；段落文字增加醒目標示；版面欄位以直式橫書並分多欄形式呈現，減少每行字數，減輕閱讀疲勞感。

另外，重新設計的版面讓每案都在同一頁面呈現，便利完整閱讀；新增透視視角的空間投票流程圖，以投票權人進入投票所投票視角呈現，讓民眾有清晰的動線概念，有助加快投票流程。

中選會表示，公投公報依法將於投票日2日前發送到全國各家戶，但這次規劃提早至12月13日發送。

此次中選會也設計全新樣貌的公投公報電子書，採用與公投公報相近的設計元素、色調及構圖，以簡潔、俐落及適合跨載具平台閱讀為重點，公開於中選會網站及臉書專頁，並特別新增翻頁、超連結及跳頁閱讀等功能，便利民眾迅速搜尋所需資訊，也可輕鬆分享、轉傳。

另外，為服務身心障礙投票權人、閱讀不便的投票權人，中選會也首創「有聲公投公報專線」，02-2356- 5550（02-2356-我我我聆），讓民眾可用打電話的方式聆聽公投公報資訊。

中選會說，同時仍循例錄製有聲公投公報光碟發送，也將有聲公報音檔上傳至官網，並於紙本公報各案編號前加入QRcode，方便視障投票權人在親友協助下聆聽。

另外，為便利公投資訊傳播，中選會也將有聲公投公報搭配公投公報電子書圖像，製作成YouTube短片，歡迎民眾分享，增進投票權人瞭解公投案議題及正、反雙方意見。（網址：https://reurl.cc/YjojXl）

【110年全國性公民投票案第17案至第20案主文如下】

第17案主文： 您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文： 你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文： 你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？