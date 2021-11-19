【更新】台灣11/19新增10境外移入案•首見接種3劑中國疫苗確診病例　陳時中：67.6萬劑AZ疫苗定今下午抵台

更新時間: 2021-11-19 14:41

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。

此外指揮中心昨(18)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」（https://1922.gov.tw/ ）第14期增加開放「9月25日(含)前已接種AZ第一劑之18歲以上[即2003年12月31日(含)前出生]且完成混打意願登記民眾，第二劑混打BNT或莫德納疫苗」，並於11月19日上午10時至下午4時開放預約；預定於11月20日至11月24日施打。較原先公布的施打時間11/21延長3天! (如下圖右方圖卡)

指揮官陳時中今天回應媒體提問時指出，由於疫情趨緩, 即日(19日) 也就是本周起, 周末記者會原則上停開(如上方圖卡所示) 。先前指揮中心已經決定停開周日的記者會, 今天進一步停開週六與例假日記者會。



指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為5例男性、5例女性，年齡介於10多歲至30多歲，分別自柬埔寨(案16618)、印尼(4例，案16619、案16621、案16624、案16625)、蒙古(案16620)、越南(案16622)、菲律賓(2例，案16623、案16626)及波蘭(案16627)入境，入境日介於今(2021)年4月23日至11月17日。

指揮中心羅一鈞副組長在回應媒體提問時證實，今日確診個案中有一名自柬埔寨入境的個案, 接種了3劑中國疫苗(2劑科興疫苗、1劑國藥疫苗)依舊確診, 這也是國內首見的個案(下表紅框處)。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,516例確診，分別為1,872例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

另外指揮官陳時中今(19)日下午在記者會表示，AstraZeneca疫苗約67.6萬劑預定於今日下午抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。



指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已有約780萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑、11月6日59.4萬劑，及本次提供第十四批67.6萬疫苗。

本次提供的疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至2022年3月31日。