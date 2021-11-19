南台灣奇美博物館「聖誕週末」主打英國搖滾　戶外星光電影放映《哈利波特》《納尼亞傳奇》

奇美博物館「聖誕週末」又來了！(圖/奇美博物館) 奇美博物館「聖誕週末」又來了！(圖/奇美博物館)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)奇美博物館「聖誕週末」又來了！主打「英國」、「搖滾」兩大元素，其中「戶外星光電影」精選英國熱門大片如《哈利波特》、《納尼亞傳奇：獅子．女巫．魔衣櫥》等輪番放映，活動將於12/18 起連續兩個週末登場，即日起預售票開賣。

音樂表演有搖滾樂團、聲樂、鋼琴、四重奏、管弦樂等各種類型，舞蹈有踢踏舞、芭蕾舞、街舞等多元舞種，總計每日逾16場節目供民眾欣賞，四天共有近70場表演熱鬧登場，內容豐富度與節目密集度更勝以往。

詢問度極高的「聖誕市集」匯集異國美食、文創手作等約80個風格攤位，民眾可以喝杯溫暖的熱紅酒、熱可可，配上英國知名小吃炸魚薯條、英式傳統點心斯康。

特展《蒂姆．沃克：美妙事物》，常設展也搭配「英國」主題，規劃一系列英國典藏推薦，例如象徵「傳遞美好訊息」的重要館藏〈信息〉，此畫購藏時曾引起《倫敦時報》大篇幅報導，連當時的首相柴契爾夫人都表達關心。

「聖誕週末」將於12/18、12/19、12/25、12/26每天14:00至22:00展開，購票詳情請洽官網。

此外，奇美博物館繼去年推出「貝多芬」系列音樂會大受好評後，今年適逢莫札特逝世230週年紀念，特別舉辦「遇見莫札特」活動，活動至明年1/15止，每場音樂會皆安排導聆。

將於11/27舉辦的「王喬怡與李蘇美聲音樂會」，由抒情女高音王喬怡與男中音李蘇兩位知名留法聲樂家，搭配鋼琴家蘇俐方，演繹莫札特的歌劇選粹與德文藝術歌曲；12/11「汪奕聞鋼琴獨奏會」將由歐美雙博士演奏家汪奕聞擔綱演出，曾獲日本「第6屆仙台國際音樂大賽」亞軍暨觀眾獎的他，將以「奏鳴曲」為主軸，演出莫札特《第11號鋼琴奏鳴曲》、《第17號鋼琴奏鳴曲》與布拉姆斯《第3號鋼琴奏鳴曲》等名作。

1/15壓軸場「Infinite室內樂集」以弦樂四重奏為主，內容從海頓、莫札特到布拉姆斯的作品皆有，本場由前NSO國家交響樂團首席李宜錦領軍的「Infinite首席四重奏」，搭配兩把史特拉底瓦里小提琴、阿瑪蒂中提琴與大提琴，演出海頓《降B大調弦樂四重奏，作品76-4，「日出」》和莫札特《第17 號弦樂四重奏，K. 458，「狩獵」》，並特邀國家交響樂團副首席賴俊諺演奏單簧管，合作演出布拉姆斯的《B小調單簧管與弦樂的五重奏，作品115》。

奇美音樂節「遇見莫札特」系列活動即日起售票，演出地點在奇美博物館奇美廳，票價為500、800、900、1000、1200、1500元，另有「買4場音樂會享9折加送1場講座」等套票優惠，售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網。