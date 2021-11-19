國際介入協商 白俄、波蘭邊境難民終獲安置

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導)白俄羅斯與波蘭邊境的難民營因為一段難民試圖突破圍籬進入歐盟境內的影片，以及歐盟、白俄之間的政治角力而受到外界關注，在各國斡旋下，白俄終於著手進行處理，現在難民已被安置在附近的倉庫中，邊境的營區則被淨空。

至少430名來自伊拉克的難民, 18日在白俄首都明斯克附近的機場候機, 準備返回伊拉克故鄉 (美聯社)

在此之前，大約有1000名難民居住在這個夾在兩國邊境間的難民營中，且多次試圖突破邊界進入波蘭，本週波蘭邊境警察甚至被迫使用催淚瓦斯和水炮壓制難民，並有多名警察因為難民拋擲物體而受傷，整起事件的嚴重程度因此被推上高峰。

長期注重難民議題的德國率先採取了行動，總理梅克爾兩度去電白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)了解狀況，白俄長期的支持者、俄國總統普丁也在昨(18)日呼籲盧卡申科儘速與歐盟展開對話，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)也與普丁進行協商，最後白俄同意先將邊境的難民移至附近一處有暖氣的倉庫安置。

事實上，歐盟一開始就認為白俄利用中東難民想要進入歐盟的心理，刻意協助難民抵達邊界，藉此對歐盟施壓解除制裁，因此白俄雖然一開始建議由歐盟建立「人道走廊」，允許已在邊境的難民前往歐盟內部安置，白俄本身則先協助約5000名難民暫留在境內，但這個提案立刻被歐盟拒絕。

德國內政部長傑霍夫(Horst Seehofer)指出，如果歐盟國家決定接受難民，就代表屈服於白俄政府一手造成的危機，難民的問題既然是盧卡申科自己引起，自然也得自己解決，歐盟不會隨之起舞。

對此，白俄政府反駁，已完成提案中白俄應做的部分，除協助約400位伊拉克難民返國外，也安置了邊境的難民，同時反咬一口，指責歐盟未伸出援手。