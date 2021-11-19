台灣代表處剛成立 立陶宛外交部：不具外交地位

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導） 駐立陶宛台灣代表處昨（18）日正式掛牌營運，多位國會議員、立陶宛獨立後首任元首也蒞臨代表處祝賀，然而立國官媒報導引述立國外交部發言人表示，台灣代表處不具外交地位（diplomatic status）。

自我國與立陶宛今（2021）年初宣布互設代表處，立陶宛為此承受中國複合式威脅，外界聲援之餘，也都在看台立關係是否真能踏出實質的一步。昨日，台灣外交部宣布「駐立陶宛台灣代表處」設立，成為首個在歐洲以「台灣」為名的代表處。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）轉推了台灣外交部的推文，並於當地時間18日晚間推文表示，「我們非常高興這一天到來」。然而立陶宛外交部以及其部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）卻對此維持低調。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）18日下午指出，立陶宛外交部表示，台灣在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）代表處已開放，以發展經濟關係，但不具外交地位。

藍斯柏吉斯18日向記者表示，「我們的目標是與亞洲地區或印太地區建立更緊密的關係。近來，我們在澳大利亞設立大使館，並計劃最快今年在韓國設立大使館，明年於新加坡設館，」並稱「可能在未來某個時間於台北設立代表處。」

藍斯柏吉斯稱中國已被告知台灣代表處設立一事，他提及，針對立陶宛的網路攻擊並未增加。

報導指出，藍斯柏吉斯的發言人 Vytautė Šmaižytė-Kuliešienė 也在一份書面評論中表示，「這個（台灣）代表處將不具有外交地位。」

藍斯柏吉斯還表示，立陶宛有興趣與民主地區發展更緊密的關係，「我們相信與民主國家的經濟關係更具可持續性...他們更牢固地建立在法治原則之上，因此更符合立陶宛的利益。」

儘管藍斯柏吉斯的祖父，立陶宛1990年重獲獨立後的首任元首、「國父」維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis）對代表處以「台灣」為名表示肯定，立陶宛的政要，包含外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）、友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）、歐洲事務委員會副主席安德利奇涅（Laima Andrikienė）、外委會成員琴格里斯（Emanuelis Zingeris），以及國安暨國防事務委員會成員薩卡利埃內（Dovilė Šakalienė）等人皆前往台灣代表處祝賀，然而台灣代表處正名成功但不具外交地位，顯示台灣依然有漫長的道路要奮鬥。