拜登擬不派官員出席北京冬奧 以抵制中國侵害人權

美國總統拜登（Joe Biden）與所有美國官員擬不出席明年的北京冬奧，以抵制中國對人權的迫害。（圖/美聯社） 美國總統拜登（Joe Biden）與所有美國官員擬不出席明年的北京冬奧，以抵制中國對人權的迫害。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國總統拜登週四（18日）指出，考慮到中國侵害人權的行為，美國擬以外交手段抵制明年的北京冬奧，不派出任何政要官員前往出席。

日前國際人權倡議團體和一些美國國會議員呼籲拜登以象徵性的方式抵制中國北京冬季奧運會，《華盛頓郵報》（The Washington Post）16日報導指出，華府已向拜登提出正式提議，預計拜登也會在本月底前批准這項決定。

根據美聯社，拜登（Joe Biden）18日在白宮接待加拿大現任總理特魯多（Justin Trudeau）時，針對記者提問回覆說，美國當局確實正在考慮抵制明年2月的北京冬奧。

在傳統上，當有奧運會時，各國除了頂尖運動員會參與外，都會派出官員代表團出席。今年的東京奧運中，第一夫人吉爾拜登（Jill Biden）就率領美國代表團親臨現場，而「第二先生」副總統賀錦麗(Kamala Harris)的先生任德龍（Doug Emhoff）也有出席今年的帕運會。

根據路透社，美國參議院與眾議院中已出現支持抵制北京冬奧的聲量，不過白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）同天在例行記者會上表示，針對拜登的抉擇，目前並沒有相關做法和時間表會公佈給外界。