台灣空軍F-16V接裝典禮秀肌肉　展現視距外強大戰力

F-16V（Block20）型機接裝典禮18日上午在嘉義空軍基地舉行，總統蔡英文（左）與美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（右）在... F-16V（Block20）型機接裝典禮18日上午在嘉義空軍基地舉行，總統蔡英文（左）與美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（右）在F-16V前合影留念。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）F-16V（Block20）型機接裝典禮昨（18日）舉行，空軍在地面陳展的F-16V上掛載各式飛彈、莢艙，包括AIM-120、AIM-9X、GBU-10，及電戰、狙擊手莢艙，展現F-16V對空、海、面及視距外作戰強大戰力。

總統蔡英文（左2）18日前往嘉義空軍基地出席「空軍F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」，進行地面部隊校閱。中央社

F-16V（Block20）型機接裝典禮18日在嘉義空軍基地舉行，總統蔡英文（左）登機檢閱裝備，並表示接裝不僅是空軍歷史的新頁，更有3個重要意義，分別是台美友誼再進展、航太科技再提升及國防戰力更堅強。中央社

空軍以「鳳展專案」為代號，耗資新台幣1100億元由美國洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司與漢翔，將現有141架F-16A/B升級為F-16V（Block20），由於構改數量達換裝標準，空軍18日上午在嘉義空軍基地舉行「性能提升接裝典禮」。

總統蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅、國防部長邱國正、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、國家安全會議諮委嚴德發、參謀總長陳寶餘上將、空軍司令熊厚基上將、國防大學校長張哲平上將等人出席。

特別的是，空軍在典禮中於地面陳展的F-16V上掛載各式飛彈，展現對海、對空、對面的強大戰力，包括AIM-120先進中程空對空飛彈、AIM-9X響尾蛇飛彈、GBU-10雷射導引炸彈，以及ALQ-184電戰干擾莢艙、SNIPER POD狙擊手莢艙、夜間導航莢艙。

飛官林暄期中校受訪表示，F-16V是低空纏鬥時很好的飛機，構改後因起落架重新設計，在滑行、落地時更穩定，且在遠距離對空作戰時，因換裝AESA雷達，可以在更遠的地方看見敵人並爭取戰術優勢，且匿蹤塗層也能讓敵人更難鎖定。

飛官胡宸毓少校也指出，F-16A/B戰機只能在對空、對地擇一種攻擊模式，但構改成F-16V後，能同時對空、對地攻擊，並鎖定多個敵目標。

他也分享，近期他曾升空監控中共殲16戰機，與構改前的F-16相比，因F-16V換裝AESA雷達，此款雷達能更早鎖定敵機，且搭配狙擊手莢艙能以另一種方式標定敵機，充分發揮制空戰力。

空軍司令部表示，第四聯隊（駐防空軍嘉義基地）自民國86年接收F-16A/B型戰機，成為台灣第一個換裝F-16戰機的部隊，開創F-16戰機擔負捍衛台海領空的歷史，期間參與各項戰備任務及重大作戰操演，更在108年起陸續執行換裝任務，有效提升戰機性能、強化戰機匿蹤能力、遠距偵知及視距外作戰等能力，能因應現代戰爭型態。

中央社報導，典禮中也進行F-16V單機性能展示，操演科目依序為「古巴8字」、「低空高速衝場」、「倒飛」、「四點滾」、「連續滾」、「側飛」、「9G轉彎」、「最大性能鑽升」、「慢飛低空通過觀禮台」、「短場落地」等課目。

特別的是，F-16V在低空高速衝場時，以時速1200公里速度通過主舞台，巨大引擎聲迴盪在嘉義上空，相當震撼；另外，在側飛科目時，因F-16V採用無風擋及無隔框的氣泡式座艙罩，使飛行員能擁有其他戰機無法比擬的全像視野；9G轉彎科目，則以極佳轉彎率及極小轉彎半徑盤旋一圈，充分展現F-16V優異的低空發動機性能，在空戰近距離纏鬥時能取得最佳攻擊態勢。

接裝典禮尾聲，空軍司令熊厚基上將致贈F-16V模型給蔡總統，蔡總統也親自坐進F-16V座艙，由飛官于康寧中校講解F-16V的優異作戰性能。

總統蔡英文與美國在台協會 （AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨也在F-16V前合影留念。蔡總統致詞表示，這次台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼的再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾。