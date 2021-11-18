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震災氣爆都有牠的身影 新北最強搜救犬Beta屆退找新家

是人類回報的時候了

By 台灣英文新聞－編輯
2021/11/18 20:38
新北市消防局搜救犬Beta屆退找新家

新北市消防局搜救犬Beta屆退找新家 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 綜合報導）有新北搜救犬隊王牌之稱的貝塔（Beta）今年已達退役年齡，消防局開放民眾認養，盼能為這隻優秀的隊員找到新家，享受退休生活。

根據新北消防局，Beta是比利時狼犬，外型雖有些兇悍，個性其實黏人愛撒嬌。牠如今已屆8歲退休狗齡，廣邀愛狗人士照顧其終老，認養申請期限至12月15日止。

Beta戰功赫赫，曾參與2014年高雄氣爆、2016年台南維冠金龍大樓倒榻事故、2018年花蓮大地震、2020年黑鷹直升機墜毀、2021年太魯閣號等事故。牠通過搜救犬最高榮耀的2019亞洲區MRT搜救犬隊國際任務救援能力認證，初試組榮獲第一，平時也支援多場山難及救助任務。

中央社引述新北市府消防局大埔分隊搜救犬小隊長凌國智說法，Beta個性認真，使命必達，是台灣首隻獲得國際IRO（International Search and Rescue Dog Organization）搜救認證的救難犬。2018年花蓮雲門翠堤大樓倒塌事故，Beta抵達現場，3分鐘就鎖定首個罹難者位置。

Beta如今體力不如以往，但依舊活力十足，新北消防局盼民眾發揮愛心，讓牠頤養天年，意者可電洽特搜大隊窗口諮詢，電話（02）8951-3513 分機8412。
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新北
消防局
認養
領養

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