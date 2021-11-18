泰國瑪雅灣回來了！閉關三年半 《海灘》知名景點明年開門迎客

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）歷經了三年半的休養生息，因「過度觀光」生態歷劫的泰國熱門景點瑪雅灣（Maya Bay），終於要於明年元旦重新開放，但為了避免重蹈覆轍，想要徜徉這碧海藍天的遊客，未來恐怕得遵守諸多限制。

瑪雅灣因李奧納多主演的電影《海灘》而聲名鵠起，湛藍海水、細白沙灘，有如世外桃源。然而隨著人潮而來的，是無情的破壞。根據Lonely Planet，2008年旺季時，每天最多高達6,000人踏入這塊僅250公尺長、15公尺寬的海灣，留下垃圾，傷及植物沙灘，嚇壞動物，船舶更摧毀了五成的珊瑚礁。

為此，泰國官方不得不於2018年宣布關閉海灘，致力復育生態並建造保護設施。原定關閉4個月，卻因「傷重難癒」而無限期延長，如今生機重現，在泰國11月對63國完整接種的旅客開放免隔離觀光後，也將於2022年1月1日開放瑪雅灣。

重獲新生的瑪雅灣，設有木頭棧道，減少對植被沙灘的傷害，船隻亦不得駛入海灣停泊，遊客得透過浮塢進入。更重要的，莫過於遊客人數管制，每日10時至16時，只能依序放進8批人，一次最多300人，意味單日不會超過3,000人造訪，避免人禍再釀劫。

大自然獲得喘息，動物也回來了。瑪雅灣位處的Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi 國家公園海底，攝影機已捕捉到100隻黑邊鰭真鯊，而在2018年，可是只有寥寥6隻。

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2020年5月，瑪雅灣美景已大致復原：







瑪雅灣2018年未關閉前的景況（圖／美聯社）