〈時評〉全球零碳排要求嚴格 台灣應加速推動節能減碳

綠色和平等環保社團15日在台北賓館旁舉行「COP26蔡英文宣示獨缺碳定價！300張明信片直送總統府， 構築台灣淨零必經之路」記者會，並準... 綠色和平等環保社團15日在台北賓館旁舉行「COP26蔡英文宣示獨缺碳定價！300張明信片直送總統府， 構築台灣淨零必經之路」記者會，並準備巨大的淨零之路集願板，上頭寫滿台灣民眾對淨零的希望與期許。中央社

第26屆「聯合國氣候變遷大會」結束，全球關注氣候變遷與溫室氣 體減排，台灣2050年實現淨零碳排放計劃，未見路徑規劃， 策略未明，日媒「日經亞洲」，建議台灣應加強節能減碳， 保護地球，防止企業因碳稅問題，失去競爭力。

台灣產業結構，高度依賴外銷，全球大品牌企業紛紛推出零碳排政策 ，嚴格要求產業鏈或供應商配合辦理，然而政府仍未警覺國際社會零碳排趨勢，問題嚴重，如果跟 不上全球減碳步伐，將逼迫企業界大量退出國際企業產業鏈，產品亦 無法進入國際市場，將對經濟造成嚴重衝擊，政府應儘速提出具體措 施，加強執行零碳排或減排。

環保署長張子敬最近投書荷蘭「愛思唯爾」週刋網站表示，台灣致力 零碳排目標，希望與荷蘭合作因應氣候變遷。荷蘭深受地球暖化， 海水暴漲之害，環保署的投書極有價值，然應化為具體行動， 方能得到歐洲國家共鳴，恐怕才是環保署當務之急，有關具體措施， 應儘速提出，而且落實執行，取得成果，必能贏得國際友人的重視。

「日經亞洲」提醒台灣，在淨零碳排放方面，進度太慢，不如其他國 家。尤其是「氣候變遷」、「溫室氣體減排」等議題，落後太多。 良善建議，值得台灣重視，自我檢討。

台灣積極推動2025非核家園，當前發電太過依賴化石燃料，再生 能源僅有5.58%，嚴重不足，尤其今年適逢乾旱，水力發電困難 ，綠電產能缺乏，經濟部長王美花坦承，今年再生能源將無法達成1 2％目標，至於未來4年如何達成綠電20％，任務艱巨。

外銷企業在蘋果、惠普、Google、亞瑪遜⋯等國際大客戶嚴格 要求下，憂心忡忡，反而成為節能減碳領跑者，政府如何加強綠電， 改革步伐應加速，否則勢必衝擊台灣經濟發展。

如何配合國際加強對抗氣候變遷，政府應視為當務之急，將氣候政策 擺在施政核心。尤其國際社會認真執行減排、零碳排，不再淪於口號 ，政府再不強力推動節能減碳措施，企業將在全球供應鏈中， 失去競爭力。

台灣科技產業本(11)月初，由台積電、友達、宏碁、華碩、和碩 、台達電、台灣微軟、光寶科等企業，共同在格拉斯哥附近酒店， 成立「台灣氣候聯盟」，發表「綠色製造」建議，然而， 節能減碳不可僅有企業覺醒，政府節能減碳步伐應加快， 才能跟上全球環保要求。

日本、新加坡、韓國、中國等亞洲國家，都已經採取強制碳定價，建 立碳交易市場，台灣「氣候變遷因應法」仍在草案階段。至於減碳路 徑、執行策略目標、零碳排具體措施，都不明朗，企業憂心未來將被迫退出全球產業供應鏈，政府應加強節能減碳步伐， 保護台灣經濟發展。