長庚醫療財團法人榮獲2021年全球永續獎暨台灣企業永續報告書白金獎 永續作為獲得肯定

第四屆全球永續獎(GCSA)及2021年台灣企業永續獎( TCSA)」昨(17)日頒獎， 深耕台灣45年的長庚醫療財團法人，在王瑞慧董事長的領導下， 永續實力驚人。今年以「COVID-19全方位智能防疫與成果」 榮獲2021年全球永續獎的「疫情防治貢獻獎」， 以及榮獲台灣企業永續報告書白金獎， 這也是長庚醫療財團法人連續二度獲得此項殊榮。

頒獎典禮昨日下午在圓山飯店舉行，長庚醫療財團法人由決策委員會程文俊主任委員代表體系領獎並表示，長庚醫療財團法人肩負我國醫療防疫守門員角色， 導入智慧醫療，在疫情下維持一定醫療負載能力。 整體防疫行動策略，由內而外，從醫院、國內到國際， 為促進全台灣與全球人民的健康與福祉， 持續發揮醫療本業與正向影響力，落實公衛防疫、 基礎研究與全球夥伴合作。榮獲今年全球永續獎的「 疫情防治貢獻獎」特別獎，對長庚醫療體系而言意義重大。

面對百年大疫，在疫情爆發之初， 長庚體系醫院即超前部署各項感染管制策略，成立COVID- 19防疫應變指揮中心， 結合專業與科技建置全方位智能防疫資訊系統， 在嚴峻疫情的挑戰下仍維持一定的醫療量能， 協助政府進行PCR檢驗量能佔全國25%，為代檢單位之冠。 並投入更多醫學研究加速全球對抗疫情的能力，截至今年6月， 論文刊登國際期刊共135篇，影響指數(IF)為0.65~ 38.637分，供全球科學家參考。 並舉辦多場國際視訊會議將防疫經驗分享其他國家， 2020年獲蔡英文總統親自頒發「防疫獎章」表揚， 並榮獲生策會國家生技醫療品質獎「戰役特別獎首獎以及有功獎」 殊榮。

長庚醫療財團法人推動電子病歷、結構化病歷與AI應用。 透過資訊系統再造，獲得智慧城市卓越貢獻獎， 以及醫策會智慧醫院標章殊榮，更榮獲HIMSS EMRAM第7級電子病歷國際認證最高等級； 全面實施行政文書無紙化、資訊安全、醫療資訊閉環管理、 醫療智能化管理、臨床決策支援系統等方面的最高標準， 提供病人安全的就醫環境。

長庚醫療財團法人每年投入龐大經費支持研究計畫進行， 發表的論文平均每年超過2,300篇。 林口長庚醫院研究大樓2019年5月23日啟用， 斥資新台幣33億元， 結合生態與資源再利用的環保綠能與科技化之研究大樓， 獲得OECD GLP(經濟合作暨發展組織優良實驗室操作)、ISO 17025等國際認證之國際級實驗室，設置符合「 國際實驗動物管理評鑑及認證協會(AAALAC)」的認證規範。

近年長庚醫療財團法人的研究不斷突破創新，從癌症領域研究、 生物標誌研究、基因次世代定序分析、核心實驗室、免疫學研究、 質子治療研究，到目前的微生物與糞菌植入術之轉譯醫學研究、 細胞治療研究、人工智能(AI)等，都有重大成果發表， 並將世界最先進的創新技術，應用於臨床醫療照護。

長庚醫療財團法人積極投入實踐綠色與健康醫院。 為有效降低溫室氣體排放與完善的能源管理，定期召開節能會議， 持續推動節能專案，投資費用達2.23億元，減碳量5, 204公噸/年，相當於13.3座大安森林公園一年碳吸附量。

長庚醫療財團法人始終秉持「取之社會，用之社會」的理念，並以「 醫療」、「保健」和「關懷」為社會公益的三大主軸，積極推動「 兒少保護計畫」、「長庚運動醫學公益計畫」、「 員工參與公益服務方案」、「雲林社區健康照護中心」以及「 長庚宜蘭偏鄉學校巡迴關懷計畫」等五大重點公益專案； 近五年每年社服基金支出約達8.5億元， 年度社服支出佔醫療收入結餘23%，為法令規定的2.3倍。