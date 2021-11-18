農漁民長者免費健檢開跑 首創偏鄉地區健檢到點服務

全國唯一新北農漁民長者免費健康檢查開跑囉！今年度加開偏鄉就近檢查服務。新北市政府表示，凡設籍新北市年滿50歲農漁會會員或農保被保險人，且去(2020)年度未參加健康檢查之農漁民長者， 都可向所屬農漁會報名參加免費健康檢查。

農漁業的工作環境相較其他產業辛苦，農漁民長時間處於高溫日曬環 境或接觸有害物質，且工時長、壓力大、危險性高， 為照顧農漁民長者，新北市政府農業局辦理全國唯一「 農漁民長者免費健康檢查」，以預防醫學的角度為長者的健康把關， 讓長者及早發現病灶及早治療。

聯醫院長項正川表示， 該計畫針對農漁民長者常見健康問題規劃八大健康檢查項目， 包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、 肺功能檢查、低劑量肺部電腦斷層、醫師理學檢查等項目。另鑒於心 血管疾病位居國人十大死因第二，為及早預防心血管疾病， 今年度延續廣受好評的高階健檢項目─「心血管鈣化指數分析」， 此項技術屬於非侵襲性檢查，免注射顯影劑， 以高科技電腦斷層掃描儀器檢查，5分鐘即可有效監測心血管疾病， 讓長者免擔「心」。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，原本擔心新冠疫情不敢去醫院的長者， 看到新北市立聯合醫院的專業服務， 都特別要求要再到醫院做電腦斷層檢查， 整個服務不同於一般檢查只是抽抽血、量量身高體重， 大家都是衝著免費的電腦斷層來報名， 之後也會向市府申請補助，再包車前往醫院完成電腦斷層檢查。

新北市農業局長李玟表示， 今年度免費農漁民長者健康檢查首次開辦偏鄉健康檢查服務， 由專業醫療團隊前往偏遠地區農漁會提供服務， 現場除了提供一般檢查、醫師理學檢查等基礎項目， 還有提供心血管、癌症篩檢、內臟功能、糖尿病篩檢等總計14項檢 查，長者不必舟車勞頓到醫院也能享受高品質健檢服務。此外， 不論偏鄉檢查服務或是到院檢查服務，健檢後都有「售後服務」， 醫院會親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢， 後續還有開設農漁民長者特別門診，預約即可至醫院就診， 省時又方便，健檢期程到明年3月25日截止， 尚未報名的農漁民長者請多多把握機會。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供