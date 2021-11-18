2021年度ESG盛事 GCSF全球企業永續論壇精彩呈現

由「A‧SDGs永續發展目標聯盟」總策劃、 台灣永續能源研究基金會負責執行，亞洲規模最大的「2021第四 屆GCSF全球企業永續論壇」實體活動於11月17日及18日在 臺北圓山大飯店圓滿落幕。為期兩日的實體論壇結合「GCSA全球 企業永續獎」與「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮， 整合十餘場專題演說、研討會及工作坊，匯集全球永續趨勢議題， 透過國內外各界的分享、交流與互動，展現台灣在推動各領域ESG 的優異成果，並有34位董事長、3位 副董事長、41位總經理、11位正副校長，以及31位副總經理層 級以上貴賓出席該盛會。

論壇主席簡又新大使表示，今年度參獎家數成長三成，GCSA本屆 報名家數達86家，而TCSA計有329家企業或單位報名， 占台灣上市公司市值的73%，14年來累計迄今共有463個企業 機構參獎，其營收總計與我國GDP比值約達143%。 今年台灣的企業永續表現進步非常多，從公佈的道瓊永續指數DJS I名單來看，參加TCSA計30家台灣企業入選， 其中世界指數入選23家(入選家數與英國並列第三， 僅次於美國與日本)、新興市場指數入選26家(入選家數蟬聯第一 )。大學致力永續亦不遑多讓，積極推動大學治理、環境永續等US R專案與計畫，今年有39所大學競逐獎項，更有14所醫院及14 個政府機關共同角逐榮譽他並感謝來自各行各業的556位志工評審 及246位學者專家、合計802位的龐大評審團， 不僅讓獎項評比過程嚴謹公正客觀， 且讓正向共好的影響力無遠弗屆導入社會， 進而促使國家邁向永續美善。

他進一步表示，2021年對台灣而言是大轉型的開始，也是邁向2 030年最艱鉅的挑戰。國際社會方面， 聯合國重新確定全球減緩目標、全球加速邁向碳中和、 先進國家積極投入大量資金、歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將形 塑新的國際貿易型態，來不及去碳化的商品，將準備交碳邊境稅。E SG發展進入法制化新時代。 國內方面則提到企業殷切等待相關立法、碳定價、關心碳費，以及R E100等。

賴清德副總統致詞時提到，要達到2050淨零排放的目標， 非常需要各界一起來共襄盛舉。蔡總統在2016年就職後， 政府從「展綠、增氣、減煤、非核」等各方面推動能源轉型。今年4 月22日世界地球日，蔡總統也宣示「2050淨零轉型是全世界的 目標，也是台灣的目標」。肯定企業落實永續發展的貢獻， 期盼未來大家一起繼續努力，讓台灣順利能源轉型、達到2050碳 中和的目標。

近兩年來國際社會及國內產官學界關注淨零碳排及永續投資議題， 論壇系列活動結合線上及實體方式集結各領域合作單位，包括Del oitte勤業眾信、EY安永、PwC資誠、GUUT臺灣綠色大 學聯盟、MSCI明晟、ESTC環科工程與SPACC台灣氣候行 動永續夥伴倡議、NTPU臺北大學商學院、TANZE台灣淨零行 動聯盟與CCS台灣企業永續研訓中心等，舉辦各分場子論壇， 主題含括氣候行動、去碳轉型、潔淨技術、金融工具、營運韌性、 大學永續、永續投資、社會公益以及價值鏈共好等， 不僅帶給與會者最新的趨勢資訊，同時協助企業機構創造ESG新價 值、強化供應鏈夥伴關係及氣候韌性， 共同邁向淨零與永續發展願景。

在首日上午聯合頒獎典禮之後隨即舉辦TCSA高峰會—「全球ES G趨勢解析」，邀請三大事務所Deloitte周志賢總裁、EY 傅文芳所長及PwC周建宏所長分享全球ESG趨勢， 分別從氣候行動、永續金融、建立信任三個面向深入分析， 內容精實係提升組織的永續績效絕佳攻略。下午場的高峰會—「 永續典範跨界對談」，邀請台灣企業十大永續典範獎製造業組的TS MC台積公司孫讀文經理、服務業組的玉山銀行黃男州董事長、 獲永續典範外商企業獎的花王大熊康生董事長， 以及獲頒永續典範大學獎的清大賀陳弘校長等獲獎單位代表， 分享在各自領域推廣永續的作法與理念。

論壇第二日上下午各有兩場精彩子論壇，上午的「 大學永續成果分享會」結合SDGs學術論文獎、 永續教學實踐與成果競賽頒獎典禮，由TACS郭才及秘書長主持， 邀請陽明交大林士平教授、 海大嚴佳代教授及暨南大學楊智其教授等， 向各校師生分享永續教學的個案，促進校際間的對話， 共同探討永續教學之相關議題，並激盪院校永續治理的反思與靈感。 另一上午場為「績優評審員頒獎及聯誼會」活動， 由資深評審員分享多年評比經驗並交流心得， 同時邀請專業引導師帶領SDGs永續桌遊，熱鬧非凡。

下午場的「企業永續管理師授證典禮」盛況空前， 由台灣企業永續學院自2017年迄今培育超過300位企業永續管 理師，早已成為提升各領域產業ESG績效的重要推手， 協助企業邁向永續。第八至十一期合格管理師頒證儀式由TCSA申 永順秘書長主持，簡又新大使、臺北大學李承嘉校長共同逐一授證， 並邀請芙彤園詹茹惠創辦人、文化大學方元沂教務長， 以及傑出學員友達光電魏憶琳經理、金元福蕭筠芝高級專員、 管理師聯誼會李佳芬會長分享永續洞見及相關推動實務經驗。

下午另一專場由台灣淨零行動聯盟及台灣企業永續研訓中心舉辦「 擘劃減碳藍圖，邁向淨零目標」子論壇，透過倡議2030年及20 50年的分階段淨零排放目標，藉由全台灣各界的力量， 共同推動企業淨零排放。 本分場由台灣淨零排放協會沈世宏秘書長主持， 減碳績優企業代表玉山銀黃男州董事長、 台泥張耀元博士分享邁向淨零之經驗及成果， 並協請第三方單位理律法律蕭偉松合夥人、BSI英國標準協會蒲樹 盛東北亞區總經理分析台灣邁向淨零排放之挑戰與契機。