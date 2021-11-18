【攜手29年】台灣與中美洲銀行成立夥伴關係基金 共促中美洲經社發展

CABEI視訊簽署儀式現場。下排左起：我國駐宏都拉斯大使溫曜禎、宏都拉斯財政部長Luis Mata、CABEI總裁Dante&n... CABEI視訊簽署儀式現場。下排左起：我國駐宏都拉斯大使溫曜禎、宏都拉斯財政部長Luis Mata、CABEI總裁Dante Mossi，及我國駐CABEI董事陳長庚。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）外交部今（18）日宣布，與中美洲銀行（CABEI）共同成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」並簽署協定，未來將以我國專業領域知識及經驗，透過技術合作或能力建構計畫實質協助中美洲友邦的經社發展。

外交部長吳釗燮與CABEI總裁Dante Mossi分別代表雙方，簽署《中華民國（台灣）政府與中美洲銀行間成立「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」行政協定》，財政部長蘇建榮、中央銀行副總裁陳南光共同連線見證。

今年7月6日，CABEI駐台國家辦事處正式營運後，時隔4月又再傳共同成立基金的好消息，實質展現台灣與CABEI的合作關係。

吳釗燮表示，明（2022）年台灣與CABEI的合作關係將邁入30週年，三十年來台灣不遺餘力地與CABEI共同努力促進中美洲地區的區域發展及經濟整合。去年新冠疫情災害重創中美洲地區，台灣及時伸出援手，與CABEI攜手協助該區域國家對抗疫情及風災並促進經濟復甦。

吳釗燮指出，如今面對後疫情時代的嚴峻挑戰，台灣透過在CABEI成立夥伴關係基金，盼以我國專業領域知識及經驗，透過技術合作或能力建構計畫實質協助中美洲友邦的經社發展。

「台灣將持續與CABEI、該區域友邦及友我國家，深化合作及加強信賴夥伴關係，共同促進中美洲地區永續經濟、社會及包容發展，」吳釗燮說道。

Dante Mossi於致詞中感謝台灣多年來對CABEI所做貢獻，尤其在中美洲國家面臨經濟、社會及衛生危機時提供關鍵支持。他表示，而此次簽署的基金協定，更成為雙方合作進程的另一個里程碑，為中美洲地區建構更美好的發展道路。

宏都拉斯財政部長Luis Mata也視訊參與簽署儀式，他強調台灣對宏都拉斯的經濟與社會發展，提供多樣的技術援助及金融合作，彰顯台宏兩國的堅定情誼。

蘇建榮表示，我國身為CABEI會員國，將持續支持CABEI促進中美洲地區經社發展，並提升居民生活福利及水平。

陳南光表示，中美洲地區的發展需求與時俱進，期盼CABEI妥善運用此基金，持續促進該區域整合及永續發展。

外交部指出，「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」將由外交部自本年至2025年，每年挹注100萬美元，資助貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜4個中美洲友邦執行CABEI技術合作及能力建構計畫。我國將透過本基金，協助中美洲友邦促進經濟社會平衡發展，展現「Taiwan Can Help」的貢獻精神，並優先遴選台灣廠商或顧問參與技術合作計畫，有助提升我國產業在中美洲地區能見度，並深入瞭解中美洲國家國情、市場現況、商機資訊及經濟整合投資優勢，進一步擴大台灣在中美洲地區的商業布局。

CABEI總部址設宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa），在拉丁美洲地區各財金機構中，享有極佳的信用評等。該行目前有15個會員國，台灣自1992年加入CABEI，理事及副理事目前分別由財政部長蘇建榮及中央銀行副總裁陳南光擔任。