總復學率93.82%、輟學率歷年最低 新北囊括全國中輟預防3大獎項

今(18)日在新北市舉辦「110年度全國中輟預防 業務傳承研討會暨表揚大會」，主軸以「愛‧都在」 感謝中輟復學輔導工作第一線人員的付出與貢獻，該活動以實體頒獎與線上研習活動同步進行全程直播， 由各縣市辦理中介教育、高關懷課程及中輟復學業務承辦人員共近3 00人參加。新北市今年一舉囊括績優縣市獎、單位及團體機關獎， 以及個人獎三項殊榮。

新北市教育局表示，每年度教育部國教署在表揚大會上進行全國前5名績 優縣市頒獎，獲獎評選標準為總復學率、總再輟率與輟學率之綜合評 比。今年新北市在中輟預防與復學輔導工作表現大放異彩囊括三大獎 項，更首次榮獲績優縣市獎項，109學年度總復學率高達93. 82%、輟學率為0.19%是歷年最低，獲此殊榮實屬珍貴。

另外，新北市獲得績優單位及機關團體獎則由明志國中、福和國中、 板橋區公所與警察局少年隊四個團隊獲得。明志國中更是陸續第5次 獲全國績優學校，在中輟復學園地深耕16年的輔導主任黃宜貞表示 ，中輟是孩子發出的訊號，讓學校察覺並提供協助， 當全校傾全力為孩子努力並歷經長期陪伴和等待， 孩子就會相信並重新選擇進入校園。 學校開設高關懷課程讓學生透過手作生活課在校園耕種香草植物接觸 土地並學習互助合作，也結合小林髮廊業師提供美髮體驗試探課程， 讓迷途孩子專注學習一技之長，訂定未來志向。

福和國中范筱蓉校長也說，學校是接住孩子最重要的網絡， 因此常提醒老師及行政人員提高敏覺度及早介入， 透過個別化策略與家長賦能，重新幫助孩子找回歸屬感與價值感。 學校透過多元彈性的高關懷課程， 安排戶外探險教育讓孩子突破內心恐懼並懂得伸出援手幫助夥伴， 也讓學生進行園藝創作，展現自我獨特風格找到信心。

同樣獲獎的還有板橋區公所及警察局少年隊， 兩單位皆竭盡所能幫中輟生重返校園， 以跨單位合作方式解決少年犯罪及被害問題， 也共同攜手找回每一個迷失的孩子。此外， 榮獲績優個人獎的福和國中林宛曉主任表示， 輔導中輟生關鍵是找到與學生最重要的連結， 接著整合校內外資源適時介入， 在安全且信任關係中成就了孩子改變的契機， 就能為他們找到一道光。

教育局長張明文表示，新北市推動教育零拒絕、中輟零容忍， 全面落實中輟預防與復學輔導工作。 未來將持續進行資源整合與跨專業合作， 感謝學校教育人員與各機關團體一起合作守護每個孩子， 積極讓中輟生返回校園穩定就學，找到屬於自己的舞台、適性揚才。