台灣麥當勞11/24起漲價！麥克雞塊、汽水、薯條等29個品項漲1至7元　

麥當勞自24日凌晨0時起調整部分產品價格。（取自麥當勞臉書） 麥當勞自24日凌晨0時起調整部分產品價格。（取自麥當勞臉書）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣麥當勞今（18）日宣布，從24日凌晨0時起調整部分產品價格，部分主餐單點調漲新台幣1到5元、點心飲料則最多調降7元，平均整體最高調升7元。此外，也將停賣「12塊麥脆鷄腿分享盒」與「黃金派對分享盒」。

台灣麥當勞發出新聞稿宣布，考量整體營運策略，從11月24日凌晨0時起調整部分產品價格，不過受廣大消費者喜愛的銅板輕鬆點1+1=50元、甜心卡買A送B等優惠組合持續供應，提供消費者超值且多元的餐飲選擇。

台灣麥當勞說，超值全餐部分主餐單點價格調降1項、2項維持不變，其餘15項調升1至5元，包含大麥克、勁辣雞腿堡、雙層牛肉吉事堡漲3元，6塊和10塊麥克雞塊等漲4元，麥香魚、麥脆雞翅、BLT安格斯黑牛堡等漲5元，配餐價格不變，超值全餐平均調幅2.2%。

點心飲料類，共計9項調降、14項調升，其餘15項維持不變，平均調幅4%。汽水、冰紅茶、綠茶、鮮紅茶、鮮乳和蜂蜜紅茶漲5元；奶茶小杯調升3元、大杯調升5元；玉米湯小杯調升3元、大杯調升7元。

蘋果派、薯條、四季沙拉、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、吉事漢堡等單點價格調升3至4元。

此外，台灣麥當勞說，整體考量消費者喜好及市場反應，11月24日起停止提供小杯「套餐咖啡」，消費者點選套餐時，僅需加價10元即可升級為中杯「經典美式咖啡」。

台灣麥當勞也說，因應「麥脆鷄腿」（乙塊） 及中杯飲料（汽水、紅茶、綠茶）價格調升5元，部分含這兩個品項的分享盒與歡樂送部分餐點售價也將同步調整。

「12塊麥脆鷄腿分享盒」與「黃金派對分享盒」將自24日起停止銷售，同時根據顧客喜好，推出「30塊麥克鷄塊分享盒 」及「鷄塊雞腿分享盒」，提供消費者更多元的餐點選擇。