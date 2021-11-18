中華電信5G加速器年度發表會！15組新創大秀創意新思維亮點一次看

照片由中華電信提供 照片由中華電信提供

亞洲最大創新創業嘉年華Meet Taipei在台北登場，「中華電信5G加速器」專館一連三年都未缺席，並於現場展示各種5G創新解決方案，今(18)日還舉辦「 中華電信第三屆5G加速器Demo Day」活動，邀請創業圈內先進投資人、天使投資人、 創投及新創加速器蒞臨現場。

中華電信表示，為推動台灣5G新創的發展，5G加速器成立3年多以來， 藉由帶領新創參加國際展會、 提供創業培訓輔導及5G實證場域、媒合新商機與訂單等方式，例如透過策略投資方式，協助農譯科技搶攻海外智慧農業專案；專標案合作的部分則引進碼卡實境的AR智慧教育解決方案；或是 透過該業者自有通路銷售與推廣谷林運算智慧監控系統； 與極限科技介接合作無人機機隊管理平台， 讓極限科技3D建模技術有更多發揮空間。

中華電信指出，5G加速器最重要的目標就是，協助台灣更多創新創業團隊將技術商用化，搶攻全球的5G商機。

這次參與Demo Day活動的15家新創團隊分別是台灣資料科學、伍碩科技、 谷林運算、旺德賽斯科技、杰悉科技、智慧貼紙、極現科技、鉑鑉、 滿拓科技、網聯科技、碼卡實境、憶象、環球睿視、 獵戶科技及邊信聯科技，解決方案類型涵蓋智慧製造、智慧零售、 智慧教育、智慧運動、智慧長照、直播等不同產業， 透過多元化的5G解決方案， 加速促成台灣乃至於全球5G應用遍地開花。

另外，中華電信也透過5G加速器專館的設置，期盼藉由2021 Meet Taipei為期3天的活動，在為新創帶來投資資源之際， 更能促成新創與企業合作，加速台灣企業導入更多創新量能。