台立關係實質向前 駐立陶宛台灣代表處今成立

駐立陶宛台灣代表處今（18）日正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。（圖／外交部） 駐立陶宛台灣代表處今（18）日正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 外交部今（18）日下午宣布，國際關注、籌備多時的「駐立陶宛台灣代表處」於11月18日正式成立並掛牌運作，台立關係交流合作開啟新篇章。

自今年台灣與立國宣布互設代表處後，立國承受來自中國的複合式施壓，政治、文化交流、貿易往來及進出口廣受影響。僅管國際社會多方聲援，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）也一再表示，台灣駐立陶宛代表處一定會開設，然不時有質疑之聲。10月台灣外交部長吳釗燮訪歐卻未造訪立陶宛，也引發台灣駐立陶宛代表處開設可能因為中國生變的揣測。

今日下午，外交部正式宣布，我國「駐立陶宛台灣代表處」正式在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）掛牌營運，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脫維亞代表黃鈞耀出任。數月來的國際注目台立關係終於邁出實質的一步首個以「台灣」為名的駐歐洲代表處也終於塵埃落定。

外交部強調，台立在半導體、雷射、金融科技等各項產業領域具有龐大合作潛力，中東歐三國經貿投資考察團10月下旬成功訪問立陶宛，雙方簽署6項合作備忘錄，共同擘畫未來密切合作藍圖，奠定友好堅實的合作基礎，未來也將持續在共享的核心價值上，致力促進雙方人民友誼。

外交部指出，「駐立陶宛台灣代表處」自即日起將負責立陶宛全境包含領事等業務；駐拉脫維亞代表處則繼續負責拉脫維亞並兼轄愛沙尼亞。兩處將共同推動與波羅的海三國實質關係，並提供旅外國人各項服務。